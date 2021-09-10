新冠肺炎・最新｜今增5宗輸入　全部帶變種病毒　再多1宗菲傭確診

衞生防護中心今日（10日）公佈５宗新增輸入個案，患者分別由菲律賓、俄羅斯及瑞士抵港，包括一名菲傭及一名機組人員，全部人均已接種疫苗及無病徵，並帶有L452R變種病毒。另外，今日有少於５宗初步確診。

另外，中心接獲兩宗於英國確診個案的通報，涉及兩名分別16歲及51歲男病人。16歲男病人離港前居於薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座，51歲男病人則居於界限街137號根德閣3座，兩大廈已納入強制檢測公告，相關人士須在9月11日或之前接受強制檢測。



衞生防護中心昨日（9日）公佈2宗新增輸入個案，均已接種兩劑復必泰疫苗及帶有L452R變種病毒，其中33歲女患者是菲律賓抵港的外傭，7月曾在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗。

至於截至昨日至於已接種第一針的人數約429.8萬，佔可接種人口63.8%。政府亦宣布，21間社區疫苗接種中心會延長運作至年底，部份中心則會於10月底關閉。



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新冠疫苗｜專家倡三招推廣長者打針 建議院舍外展增復必泰作選項

【11:01】新冠肺炎疫苗接種計劃開展逾半年，惟長者接種率偏低。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（10日）指，因不少長者擔心接種疫苗後有副作用，建議政府除了在針前進行教育及解說，亦可推出針後諮詢服務，讓長者接種後不適可更容易見醫生。



他又認為，現時院舍外展疫苗接種服務中只提供科興疫苗，建議可加入復必泰讓長者選擇；而目前本地沒有確診個案，可在家屬及長者亦接種疫苗後，放寬探訪限制，提供誘因吸引長者接種。

養和、聖保祿私院11月停打針 聶德權：非開支考慮、重點走入社區

【09:34】新冠肺炎疫苗接種計劃展開逾半年，公務員事務局局長聶德權昨日（9日）公布，21間社區疫苗接種中心將會運作至今年底，惟包括聖保祿醫院、養和醫院等5間中心將於11月停止營運。

養和醫院等接種中心預約經常「爆滿」，為何仍要關閉？聶今日（10日）解釋，決定非開支考慮，而是基於營運者意願；加上接下來當局會「重點出擊」走入社區進行外展服務，故要更妥善調撥資源。

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