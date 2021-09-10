新冠肺炎・最新｜疫苗接種率近64%　疫苗接種中心延長運作至年底

撰文：黃偉倫 袁澍 林穎嫺 鄭翠碧
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衞生防護中心昨日（9日）公佈2宗新增輸入個案，均已接種兩劑復必泰疫苗及帶有L452R變種病毒，其中33歲女患者是菲律賓抵港的外傭，7月曾在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗。
至於截至昨日至於已接種第一針的人數約429.8萬，佔可接種人口63.8%。政府亦宣布，21間社區疫苗接種中心會延長運作至年底，部份中心則會於10月底關閉。

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