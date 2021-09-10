支聯會7人被控違反港區國安法　法庭下午續處理5常委涉違細則案

警方國安處昨引《港區國安法》起訴7名支聯會相關人士，並分兩案提控，其中該會的主席李卓人 、副主席何俊仁、鄒幸彤，被指涉煽惑他人以非法手段，推翻中國根本制度或中央政權，遭控以煽動顛覆國家政權罪；鄒與另4名常委，則被控未有遵從《國安法實施細則》發出的通知，7名被告分兩案今日（10日）在西九龍裁判法院提堂。法庭先處理涉及何俊仁等人的案件，暫定於10月28日再提訊；至於涉及5名常委的案件，控方原要求押後兩周被裁判官羅德泉拒絕，控方即表示可以即時答辯，羅官把案押後至下午再處理，所有被告繼續還柙。



李卓人等3人涉煽動顛覆國家政權

首宗涉及4名被告：支聯會、支聯會主席李卓人（64歲，工會幹事） 、副主席何俊仁（69歲，律師）及鄒幸彤（36歲，律師）。他們被控於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權。

支聯會案｜社運人士續到法院聲援 鄒幸彤警車上探頭望記者

鄒幸彤等多名被告今早由警車及囚車押送到法院的情況。(詳看下圖)

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支聯會7董事全羈押無法委派律師

法庭先處理首宗案件，控方表示案中首被告，即支聯會未有代表出席今日聆訊，同為案中被告的鄒幸彤解釋，由於組織7名董事均在羈押當中，無法開會授權委派律師。控方亦表示明白案件較倉促，同意要先讓組織索取指示委派律師，羅官遂詢問鄒押後一個月是否足夠，鄒稱雖然開會可能出現「實際困難」，但同意先押後一個月，雙方經進一步討論後，決定將案件押後至10月28日。

警方需時檢驗50件裝置

至於就李卓人、何俊仁及鄒幸彤的案件，控方申請同樣押後至10月28日，以便警方作進一步調查，包括檢驗由支聯會會址搜出的電子設備，當中涉及達50個USB裝置、電腦、iPad、電腦等。由於3名被告不反對押後，案件應控方申請押後。

3被告均不准保釋

法庭接著處理3人的保釋，李卓人及何俊仁沒有保釋申請，因此案件押後期間，他們要繼續還押。鄒幸彤有申請保釋，她保釋陳詞期間，公眾席人士不時拍掌，惟羅官最終拒絕保釋。鄒保留8日的保釋覆核權利

多名支聯會常委被控違國安法細則。(詳看下圖)

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鄒幸彤與4常委被指違國安法細則

另一案涉及5名被告：支聯會副主席鄒幸彤（36歲，律師）、支聯會常委鄧岳君（53歲，無業）、梁錦威（36歲，區議員） 、陳多偉（57歲，司機）及徐漢光（72歲，退休人士）。5人涉違反《國安法實施細則》，他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

控方欲押後兩周被官拒絕

控方要求將案件押後2周，以便控方作進一步調查，即調查支聯會是否仍有幹事或管理人員，讓警方可以向他們發送相關通知，若有關人士也未有遵從通知的要求，便會將該人加入本案進行起訴。不過，羅官質疑控方的說法基於多個假設，認為太遙遠，即使有相關人等存在，也要對方違反通知才會犯法，因此拒絕押後申請。

控方接著表示準備好聽取各被告的答辯，但羅官先給予辯方時間決定下一步行動，案件將於下午2時30分繼續。眾人暫時繼續還押。

今早有傳媒申請要求法庭放寬保釋的報道限制，但聽取雙方陳詞後，羅官認為警方仍就案件調查中，加上控方提及放寬限制或會對審訊有影響，而且保釋陳詞涉及一些理念及宣言，法庭不應被用作發表理念及宣言的平台，亦涉影響公正性，因此拒絕申請。

案件編號：WKCC3622、3633/2021