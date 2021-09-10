法改會倡修例　虐兒虐老案旁觀者不作為須負刑責　並檢討虐兒罰則

法改會今日（10日）發表《導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案》報告書，建議訂立一項新罪行，即「在因非法作為或忽略導致兒童或易受傷害人士死亡，或受嚴重傷害的個案中，沒有保護該兒童或易受傷害人士」。

新建議當中，有針對旁觀者，如沒有採取合理步驟，保護16歲以下兒童或易受傷害人士包括長者和殘疾人士，免其死亡或受嚴重傷害，建議向旁觀者施加刑事法律責任。

法改會亦建議，政府應檢討《侵害人身罪條例》（第212章）第27條所訂的虐待及忽略兒童罪的最高刑罰。



小組委員會建議的罪行主要特點，包括：一、建議罪行既適用於被告人是受害人所屬住戶的成員，並與受害人有頻密接觸的家居環境，亦適用於被告人對受害人負有照顧責任的機構環境；二、建議的罪行的精神意念元素，是被告人知道，或有合理理由相信受害人有受感重傷害的風險，包括性侵犯所造成的心理或精神傷害。被告人的主觀角度會在考慮之內，而建議的罪行所針對的並不是意外事故。

另外，建議的罪行針對旁觀者施加刑事責任，受害人因受到虐待而死亡或受嚴重傷害，但由於控方不能在無合理疑點的情況下，證明哪一方須直接負責，被控各方因此未能獲罪，往往令到情況更加複雜的是，疑犯及其他家庭成員保持緘默。

「照顧責任」涵蓋教育界及照顧服務界

至於何謂合理步驟，報告建議包括被告人的個人情況和特徵，例如被告人年紀小，以及被告人是否遭受家庭暴力或受到脅迫。

如何界定對受害人負有「照顧責任」，在家居環境中，涵蓋「同一住戶的成員」並與受害人有「頻密接觸」兩類，當中包括家庭成員或照顧者。報告亦舉例指，如某人經常且長時間地探訪某住戶，不論該人與受害人是什麼正式關係，可被視為「同一住戶的成員」，即可涵蓋非同居伴侶、分間單位或共居住宅單位住客、頻密到訪的親戚、鄰居、朋友。若在涉事住戶用膳，或慣常參與該住戶的外出活動，及其他家庭社交活動和日常活動，亦會在法案考量因素，再按個案決定是否屬「同一住戶的成員」。

報告指出，除家居環境，亦涵蓋「機構環境」，即教育界及照顧服務界等，不豁免任何界別，由於可能在院舍是有多名照顧者，如個案發生，應由前線員工、持牌人還是管理層承擔責任，會視乎情況，以彈性處理方法讓法庭考慮每宗個案。

法改會今日（10日）發表《導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案》報告書。（鄭秋玲攝）

旁觀者未保護受害人致死亡 可監禁20年

建議新罪行的最高刑罰，如案中受害人死亡，可處監禁20年；如受害人受嚴重傷害，包括永久陷於植物人狀態，可處監禁15年。由於建議的罪行是基於被告人沒有採取步驟，保護受害人而產生，控方無須證明被告人有否作出有關的「非法作為或忽略」。

小組委員會主席韋凱雯強調：「儘管如此，控方仍須在無合理疑點的情況下證明建議的罪行的所有元素，因此被告人獲得公平審訊的權利並無受損。」

就建議的罪行提出檢控，須取得律政司司長同意。