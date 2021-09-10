邱騰華受訪稱擬重推網絡廿三條：知識產權未能跟上國家給的任務

被稱為「網絡23條」的《版權修訂條例》曾分別於2011年及2014年推出，限制轉播侵權作品，即使二次創作或翻唱作品都未獲豁免，令人憂慮影響言論自由而遇反對後擱置。商務及經濟發展局局長邱騰華接受有線電視訪問時，明言會重推《版權修訂修例》，指因應國家十四五規劃，香港要成為區域知識產權貿易中心，而修改選舉制度後，認為創造了立法環境，政府應把握機會修例。



政府最先推出《2011年版權（修訂）條例草案》，規管任何人在YouTube、facebook等所有電子傳播方式，轉播侵權作品，但被斥有礙言論及創作自由，政府擱置條例，並在2014年重提。《2014年版權修訂條例》雖稍微「減辣」，把戲仿、諷刺、滑稽、模仿、評論時事等納入豁免範圍，但翻唱歌曲、改詞創作仍不獲豁免，續遭社會反對，而當時立法會內的泛民「拉布」3個月，經歷多次流會，時任商經局局長蘇錦樑亦曾辦四方會談，3 後在建制派離場下，於2016年4月表決通過休會待續議案，令有關修例在應屆立法不再推出。

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事屆6年，「網絡23條」料捲土重來。邱騰華接受有線新聞專訪時表示，是時候重提修例，指本港知識產權保障落後，隨國家十四五規劃中，要香港成為區域知識產權貿易中心，指香港的知識產權「未能夠跟上國家給我們的任務」，形容版權條例落後10年，沒有完善的法例，會影響人們的信心，認為要提上議程，再向業界諮詣，並及早作出應有修訂。

邱在訪問中表示，暫沒有諮詢的時間表，但在修改選舉制度後，創造了立法環境，指政府應把握機會修例，亦相信新選出的議員會認真審議。

就政府預計何時再推相關修例，又會否就條文有所增減，《香港01》正向商務及經濟發展局查詢，正等待回覆。