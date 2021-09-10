來港易｜議員批無打針可免檢疫不合理：香港防疫又與疫苗掛鉤？

下周三（15日）起，身處廣東省和澳門的非香港居民，可透過「來港易」計劃豁免檢疫來港。立法會議員田北辰批評政府准許這批人毋須先接種新冠疫苗，便可免隔離檢疫來港，做法不合理。他直言香港現時的風險亦低，質問政府為何眾多行業都要先打針才可上班，防疫措施又與疫苗掛鉤？食物及衞生局局長陳肇始回應指，內地疫情穩定，故無要求這批旅客打針，他們亦毋須下載安心出行。



立法會議員田北辰批評政府准許這批人毋須先接種新冠疫苗，便可免隔離來港，做法不合理。（會議片段截圖）

實政圓桌的田北辰今早在衞生事務委員會提出質疑，指來港易、回港易計劃下來港的人士，毋須打針也獲豁免檢疫，並不合理，「點解佢跨境、接觸咁多人都唔使打針？」田北辰又指，這批旅客若確診，需要通知曾到訪的不同處所，政府應該要求他們安裝安心出行應用程式。陳肇始回應指，因為內地疫情穩定，故與其他外國地方的處理方式不同，入境者不需打針，先毋須下載安心出行。

田北辰再質疑指，「香港都夠低風險啦」，為何學校能否恢復面授課程等防疫政策又需與疫苗掛鉤？為何眾多工種又要求僱員先打針？他又認為，如政府要求這批人先打針，將有助提升打針意欲。陳肇始稱，無要求內地入境者打針，並非不嚴謹，因為亦有要求他們接受多次強制檢測。

▼9.2樂富廣場贈米打疫苗活動▼



+ 6

另外，民建聯的蔣麗芸提問，有專家建議在大腿接種新冠疫苗，政府會否採納，陳肇始回應指衞生署轄下兩個科學委員會將討論。

科學委員會下周開會討論打第三針

衞生防護中心總監林文健又指，下周科學委員會開會時，會研究打第三針的需要、能否溝針去打第三針等問題，希望屆時有定論。至於科興目前只提供到18歲以下人士打針的第一、二期數據，他指科學委員會會檢視現有數據，如結論是正面，會再由疫苗顧問專家委員會商議。

民建聯的蔣麗芸提問，有專家建議在大腿接種新冠疫苗，政府會否採納，陳肇始回應指衞生署轄下兩個科學委員會會商議。（資料圖片／張浩維攝）

陳肇始又指，政府一直與不同政府收集當地疫苗接種紀錄的資料，如果資料齊全，日後會認可更多國家的疫苗接種紀錄，料每周都能有新的地方被認可。有議員關注檢疫期能否縮短至少於21天的問題，林文健表示，截至9月9日，有1.5%涉及L452R變種病毒的個案是在檢疫期第19天才被偵測到，而涉及N501Y變種病毒的個案中，更有2.1%是在第19天才被發現。另截至9月8日，在115宗已完成疫苗接種的輸入個案中，有1.7%是在檢疫期第11天才確診。

局方提交的文件顯示，截至9月6日，本港共錄得294宗涉及N501Y變異病毒株的確診個案，當中包括291宗輸入個案和與其有流行病學關連個案。同時，本港亦錄得321宗涉及L452R變異病毒株的確診個案，當中包括319宗輸入個案和與其有流行病學關連個案。

科興目前只提供到18歲以下人士打針的第一、二期數據，林文健指科學委員會會檢視現有數據，如結論是正面，會再由疫苗顧問專家委員會商議。 （會議片段截圖）

陳肇始：待接種率提高再研放寬社交距離措施

陳肇始稱，自今年5月以來，香港大部份時間均沒有錄得本地個案，顯示疫情持續緩和，已基本「清零」，惟社交距離措施需待接種率提高後才有條件再放寬。另外，政府正逐步取消接納深喉唾液為強制檢測樣本的安排，陳肇始稱如檢測中心爆滿，有需要會增設流動採樣站，被問到長者是否亦不可用深喉唾液檢測，她指如健康、年齡理由不適合做拭子檢測，亦可繼續使用深喉唾液。另對於不打針便需定期檢測的人士，她指若屬特定群組才能免費檢測。

醫管局：打針與無打針病人住院日數相若

另一方面，醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生表示，為了推廣疫苗接種，醫管局正計劃於短期內，在個別醫院試行「轉介信」政策，方便病人可任何一間接種中心即時打針。而醫院管理局總行政經理 (感染及應急事務) 莊慧敏醫生就稱，近來輸入個案大多屬30多歲，較為年輕，其中已接種疫苗的病人大多無病徵，住院約10至11天可出院；無打針的患者則需用藥較多，其中一人情況危殆，但整體住院時間與已打針人士相若。