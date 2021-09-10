新冠疫苗｜1.53萬人打首針　預約人數僅6800開打以來第二低

本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底展開，今日（10日）踏入第197日，至今累計有431.3萬人已接種至少一劑疫苗，即有64.1%的12歲及以上市民已接種疫苗。今日接種第一劑的市民只有15,300人，比昨日多2000人，升15%。預約接種疫苗則有6,800人，比昨日再少700人，是除9月5日的6000人之外，第二低數字。



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431萬人已打針 首劑接種人數升15%

政府公布，累計有4,313,600人接種第一劑疫苗，當中2,745,000人接種復必泰，1,568,600人接種科興，至今已有64.1%的合資格接種人士接種了最少一劑疫苗。自疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約8,061,900劑疫苗。

今日共有約5.14萬人接種了疫苗，當中接種第二劑有3.62萬人；第一劑有15,300人，較昨日13,300人多2000人，升15%，其中接種復必泰疫苗有10,200人，科興則有5,100人。

6800人預約 史上第二低

至於預約人數，共有6,800人已預約接種時間，較昨日少700人，也有除9月5日的6,000人以外，預約人數最少的一次。當中約5,600人預約接種復必泰疫苗，約1,200人預約接種科興。

8人昨接種後副作用送院

昨日共有8宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，4人留院觀察。