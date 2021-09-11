新冠肺炎・最新｜今增4宗輸入　再有菲傭確診　曾留港貨船爆疫

新冠肺炎疫情緩和，本港昨（10日）新增5宗輸入個案，患者分別由菲律賓、俄羅斯及瑞士抵港，包括一名菲傭及一名機組人員，全部人均已接種疫苗及無病徵，並帶有L452R變種病毒；初步確診則少於5宗。

另外，中心接獲兩宗於英國確診個案的通報，涉及兩名分別16歲及51歲男病人。16歲男病人離港前居於薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座，51歲男病人則居於界限街137號根德閣3座，兩大廈已納入強制檢測公告，相關人士今日或之前要接受強制檢測。



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▼9月10日強制檢測公告詳情▼



【12:55】據了解，今日錄得五宗輸入個案。

疫苗FAQ｜器官移植病人可打針？醫生拆解疑慮：高危一族更要接種

【12:13】新冠肺炎疫苗接種計劃開展近7個月，惟仍有不少長者及長期病患者擔心疫苗副作用，醫管局中央腎科委員會副主席馮加信表示，長者和高危一族，尤其是腎病患者，更加需要透過接種新冠疫苗、有更好的保護。他建議「行得走得」、病情穩定或不太嚴重的長者，可以先接種。

他又呼籲，如要進行腎移植的病人，應盡早打針，「入院前、覆診要好多檢測， 打定針會方便啲」。如果是活體移植，可在手術進行前一、兩個月前打針；若等候遺體移植更應盡快打針，因不確定何時進行手術，以免發燒等影響手術流程。

新冠疫苗｜聶德權：擬於醫院設注射站 覆診病人可即時打針

【10:49】新冠肺炎疫苗接種計劃開展逾半年，惟長者接種率仍較低。公務員事務局局長聶德權今日（11日）指，除非每日有至少2萬人預約打針，否則估計要10月才會達到階段性目標70%接種率，並形容長者接種率低，是「最弱一環」，故須走入社區，設法讓更多長者接種。

聶德權透露，由於不少長者會到醫院覆診，故現正與醫管局商討，計劃在一、兩間醫院內設注射站，讓覆診人士可在諮詢醫生後即時打針。他又指，醫管局門診醫護為長者接種流感疫苗時，如發現未打新冠疫苗，亦會協助長者預約。

來港易｜許樹昌：設配額風險不高 來港人士毋須打疫苗值得商討

【09:40】政府於下周三（15日）推出「來港易」計劃，容許身處廣東省和澳門，並符合條件的非香港居民，來港可獲豁免檢疫。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（11日）指，因「來港易」設配額，亦只容許沒有疫情爆發的省市才可參與，認為風險不高，惟一值得商討的是來港人士毋須接種疫苗。

強制檢測｜7處上榜 慈康邨居民返港確診 根德閣有住戶外地染疫

【00:01】再有外遊返港居民確診新冠肺炎並帶L452R變異病毒株。食物及衞生局周五（10日）晚上公布強制檢測公告，由於患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，其曾居住的慈康邨康健樓及到訪的重慶大廈C座地下上榜；另外三人離港後在海外確診，他們曾居住的將軍澳馬游塘村112A，觀塘悅品海景酒店、界限街根德閣3座納入強檢名單，當中根德閣3座昨已因一名返港居民入境時確診而已上榜。

另外西營盤明愛凌月仙幼稚園及愉景灣智新書院一年級爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，師生及訪客也需強制檢測。

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