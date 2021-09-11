教協解散｜教協今召開特別會員代表大會　就解散投票表決

香港教育專業人員協會早前通過降低解散門檻的決議案，經提交職工會登記局完成登記修章程手續後，教協今日（11日)再開會表決是否解散，以及商討後續安排。



今次會員代表大會最低人數門檻為80人，議程包括投票通過解散，以及討論授權處理解散後得後續安排。會議將於下午三時開始，會長馮偉華及副會長葉建源於二時二十分到達進入會場。只要三分之二或以上出席的合格會員代表，投票同意便會解散。



教協在8月28日舉行特別會員大會，通過修改會章將解散門檻大幅降低。（教協提供圖片）

下午二時半，陸續有會員代表到場，其中包括監事會成員張文光。大專代表、加入教協會員33年的朱先生，對教協解散感到無奈，又形容「欲加之罪，何患無辭」。他表示，會視乎情況決定投票意向，但亦直言「解散機會大，逼於無奈」。

被問到教協對他的意義，他就指，教協多年來為教師維護權益和提供福利，當中最深刻的是教協爭取幼稚園教師薪酬表及小班教學，擔心解散後會失去具代表性的教育組織。

教協會員鄭先生直指，「政治環境唔太理想解散對大家都好」，擔心若不解散，對整個協會發展會有影響，理解教協相關決定。

創會48年的教協，早前先遭內地官媒抨為 「毒瘤」，後被教育局終止工作關係，終在8月10日宣布解散，並遣散200名職員及變賣物業，目標本年底完成解散程序。

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教協會員代表目前逾3,100人，據教協原有會章規定，教協解散必須獲得全體會員三分之二或以上同意，8月28日特別會員代表大會通過修改會章，降低解散門檻至出席合格會員代表三分之二或以上同意。

教協今日（11日）再召開特別會員代表大會，若通過解散教協的議程，屆時會處理解散的後續安排。

▼教協8月10日舉行記者會宣布解散▼



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▼教協銅鑼灣超市及會址▼

