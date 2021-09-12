新冠肺炎・最新｜消息：今日新增3宗輸入個案　本地連續清零26日

香港本地個案持續清零，消息稱，今日（12日）再增3宗輸入個案，連續第26日沒有本地源頭不明確診個案，下午不設疫情記者會。

本港昨日（11日）新增4宗輸入個案，其中一人為30歲菲傭。另外，北角栢立醫學化驗所一名36歲女職員初確診，她上月曾離港到尼日利亞，近日抵港後初步驗出帶變種病毒。由於患者病毒潛伏期內曾留港，其工作地點及住所土瓜灣同順興大廈均須強檢。該患者離港前曾與同事一同用膳，有同事已被送往檢疫。



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▼9月11日強制檢測公告詳情▼



【11:57】消息指，本港今日新增3宗輸入個案，沒有本地源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

新冠肺炎｜羅致光：抵港菲傭感染率高達6% 暫不再增檢疫房間數目

【09:44】勞工及福利局局長羅致光稱，竹篙灣檢疫中心每天只有50個名額，簡單計算下在啟用後約16天便會額滿。然而，由於截至本月9日，來港菲傭感染率達6%，遠高於其他地方到港的已完成疫苗接種人士，加上檢疫酒店加竹篙灣的檢疫單位數目，他指政府因此認為暫時無需再增加檢疫房間數目。

北角栢立醫學化驗所36歲女職員初確診 連同土瓜灣同順興大廈強檢

【00:05】新冠肺炎疫情未止，本港昨天（11日）初步確診個案少於5宗，惟當中一宗初步確診個案（一名36歲女子）由尼日利亞抵港，但在過去21天曾在本港居住，又涉及L452R變異病毒株。



港府昨晚將患者到過的兩個指明地點納入強制檢測公告，分別是土瓜灣浙江街22號同順興大廈，以及北角電氣道169號理文商業中心28樓栢立醫學化驗所。該名女子於栢立醫學化驗所工作。



另外，貨船Ever Calm有16名船員確診，任何在9月1日至3日曾登上該船的人士，也需強制檢測。至於曾到過香港國際機場一號客運大樓 6 樓環亞機場貴賓室的人士亦需接受覆檢。

新冠肺炎｜今增4宗輸入個案 16名曾到港船員抵日本後確診

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