教協解散翌日　香港教育工作者工會宣布成立　主席：揀今日係巧合

教協昨日（11日）召開大會正式通過解散決定後，香港教育工作者聯會（教聯會）新成立的三個工會之一、「香港教育工作者工會」今日（12日）即舉行記者會，交代成立目的及工會運作使命與理念。工會主席黃建豪承認與教聯會友好，但強調兩者獨立運作，角色不同，至於選擇在教協通過解散決議的翌日宣布成立：只係巧合！



香港教育工作者工會」今日（12日）舉行記者會，交代成立目的及工會運作使命與理念。（胡家欣攝）

理事會共有7人 設諮詢熱線處理同工求助及投訴

香港教育工作者工會指，工會將處理教育界同工權益工作，服務包括解答各類權益問題，或以調解、訴訟等方式，協助同工處理各類求助及投訴個案。工會已設立諮詢熱線，並會與教育局緊密溝通，向當局轉介相關個案，以處理同工的求助及投訴。

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工會指，早前舉行首次會員大會，選出理事會成員共七人，當中包括中學、小學及幼稚園教師。

▼教協9月11日特別會員大會 通過解散決定▼

