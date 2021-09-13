居屋2020｜山麗苑最後一伙售出　7407伙歷時3個半月全部沽清

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推售四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，四個屋苑自5月底起開始揀樓，歷時3個半月後，終在今天（12日）售完最後一伙的山麗苑細單位，即今期逾7,000伙已全數售罄。



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單位不足300呎售124.6萬

今期居屋在5月31日起開始揀樓。直至今日，只剩山麗苑E座的一個1樓單位可選，單位實用面積287平方呎，售約124.6萬元，呎價4,343元。

單身人士自8月31日起開始揀樓，當時僅剩下700伙粉嶺山麗苑單位，大部份為面積291平方呎或以下的單位。由於白表單身者的配額已用完，故房委會今天只邀請綠表單身者出席揀樓。

房委會指，今日有29位綠表單人申請者到樂富的客戶服務中心揀選居屋單位，而最後一個位於山麗苑的單位獲選購，意味今期的居屋單位已全數售罄，歷時約3個半月。

啟翔苑最受歡迎

房委會資助房屋小組主席黃碧如曾表示，今期居屋收到23.6萬份申請，即超額認購31.5倍，當中綠表佔3.3萬份，白表則佔20.3萬份。今期居屋定價由116.69萬至489萬元不等，綠白表比例亦由50：50，改為40：60。

翻查資料，啟翔苑是今期最搶手的屋苑，開售後第26個工作天，全盤940伙已被「清倉」，其次分別是錦駿苑和彩禾苑。直至單身人士揀樓時，只剩下較偏僻的山麗苑可選。

▼8.31單身人士首日揀樓▼



上期居屋銷售期長達半年

參考上期居屋何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、將軍澳雍明苑、荃灣尚文苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，合共提供約4,800伙。當時揀樓歷時約半年，曾因疫情兩度暫停揀樓，暫停時間合共長達約兩個月。

至於再上一期的居屋長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑和東涌裕泰苑，當時推售4,431伙單位，整個揀樓程序在約兩個半月完成。