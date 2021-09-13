新冠肺炎・最新｜今增1宗輸入個案　已打兩針男患者從卡塔爾抵港

本港疫情持續平穩，今日（13日）新增1宗輸入個案，再次沒有本地源頭不明個案，下午不設疫情記者會，為連續第27日本地零確診。新增輸入個案的26歲男患者從卡爾抵港，在5月時已在香港完成接種兩劑復必泰疫苗。

不過，接種疫苗及預約人數持續下滑，接種率每日緩慢增長。特首林鄭月娥昨被問及會否強制打針說希望「再畀啲時間」鼓勵市民打針，「再睇下一階段情況如何，因為香港社會每次你去強制，都會有一啲反彈。」



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【14:15】衞生防護中心公布正調查1宗輸入確診個案，至今本港個案累計12 147宗（包括12 146宗確診個案和一宗疑似個案）。今日新增個案的26歲男患者從卡爾抵港，並在5月時已在香港完成接種兩劑復必泰疫苗。

竹篙灣明早接受預約料瞬間爆滿 外傭中介冀加碼：依家唯有鬥快

【12:47】外傭檢疫單位供不應求，政府本月20日將開放大嶼山竹篙灣檢疫中心供外傭檢疫，明日（14日）早上9時起接受預訂。有外傭中介預計，明天首日開放預約將會瞬間爆滿，期望如來港菲傭感染率受控，政府應逐步開放更多檢疫單位。

【12:18】消息指，本港今日沒有源頭不明本地個案，不設疫情記者會，為連續第27日本地零確診。

新冠肺炎｜精神科醫生：疫下焦慮症學生驚染疫 頻消毒書本洗書包

【00:00】新冠疫情下開學已近兩周，有公立醫院精神科醫生表示，過去一段時間，網課與實體課交替，部分學生較難適應，易有情緒困擾，有關情況增多；少數患有焦慮症的學生，對疫情感到擔心，過度清潔以防疫，例如經常消毒書本、洗書包，建議家長關心子女上學情況，鼓勵他們分享想法與感受，細心聆聽，切忌「說教」。

葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬表示，因應疫情發展，上學模式經常改變，網課與實體課交替，多了學生難適應。（胡家欣攝）

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昨日總覽：新冠肺炎・9.12｜新增3宗輸入個案 打疫苗及預約人數陷低谷

新冠肺炎｜增3輸入個案尼日利亞回港女子確診 證帶變種病毒

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