新冠肺炎・最新｜初確診約5宗　林鄭月娥：再畀時間鼓勵市民打針

香港昨日（12日）錄得3宗輸入確診個案，全部均已在香港接種兩劑復必泰疫苗，當中2人帶有L452R變種病毒，其中外遊尼日利亞的患者，近21日內曾在港居住，住所及公司要強制檢測。至昨累計共12,146宗確診個案，初步確診少於5宗。



接種疫苗及預約人數持續下滑，接種率每日緩慢增長。特首林鄭月娥昨被問及會否強制打針，她說希望「再畀啲時間」鼓勵市民打針，「再睇下一階段情況如何，因為香港社會每次你去強制，都會有一啲反彈」。她指內地無強制打針，民眾普遍自願參與，形容人民素質很關鍵。



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新冠肺炎｜精神科醫生：疫下焦慮症學生驚染疫 頻消毒書本洗書包

【00:00】新冠疫情下開學已近兩周，有公立醫院精神科醫生表示，過去一段時間，網課與實體課交替，部分學生較難適應，易有情緒困擾，有關情況增多；少數患有焦慮症的學生，對疫情感到擔心，過度清潔以防疫，例如經常消毒書本、洗書包，建議家長關心子女上學情況，鼓勵他們分享想法與感受，細心聆聽，切忌「說教」。

葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬表示，因應疫情發展，上學模式經常改變，網課與實體課交替，多了學生難適應。（胡家欣攝）

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昨日總覽：新冠肺炎・9.12｜新增3宗輸入個案 打疫苗及預約人數陷低谷

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