觀塘遊行暴動案　無業男認連同他人用竹枝打警　稱受現場氣份影響

觀塘前年8月一次獲警方批准的遊行，期間卻演變成警民衝突，警方驅散時拘捕多名示威者，兩名男子涉暴動及襲警等罪，案件原屬於區域法院的案件，今（13日）移師西九龍法院處理。其中一名無業男被告，承認當日受現場氣氛影響，在一名總督察追捕疑犯時，曾與其他示威者以棍襲擊該總督察，期間無業男曾用一枝竹枝敲打總督察的左前臂，並押後至下周一（20日）再訊，另一被告則否認控罪並進行審訊。



案中尚有一被告早前已缺席聆訊

兩名被告：謝灼華（無業，23歲），及周健豪（文員，26歲），同被控於2019年8月24日，與不知名人士在九龍灣偉業街附近參與暴動。謝另被控於同日同地，襲擊執行職責的警務人員。謝今日承認暴動罪，襲警罪准在法庭存檔，不作起訴，並押後至下周一（20日）再訊，以看不認罪的周其審訊進度情況，再作判刑安排。

案件原本另有一名男被告吳仲謙（25歲，無業），同樣被控暴動、管有攻擊性武器及可作非法用途做，惟他早前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。

有示威者在牛頭角警署設立路障

控方針對謝灼華的案情指，當日九龍灣有獲批准的公眾遊行進行，惟有大約20名示威者於約下午2時30分在偉業街近牛頭角警署設立路障。警方在60米外設立封鎖線，並多次發出警告後，謝等多名示威者仍拒絕離開，大約10名示威者向防暴警員投擲磚頭等雜物及照射鐳射筆。

謝曾用竹枝敲打總督察前臂

同日下午約4時38分，警方向示威者推進。期間，總督察A嘗試截停一名不知名示威者，馬上遭數名示威者以棍枝襲擊。此時，謝衝向A並用一枝竹枝敲打A的左前臂，當時謝戴著防毒面具及全副保護裝備，謝其後遭其他警員制服，無綫電視的新聞片段清楚拍攝了上述襲擊。

求情稱受現場氣氛影響

辯方律師求情指，謝非生於富裕家庭，但仍樂於關心社會，在中學畢業後到職訓局修讀設計文憑。謝於2019年被捕，但在之後的2020至2021年間，仍堅持參與義務工作。謝自知將面臨非短的監禁刑期，但沒有自我放棄，自行聯絡社工協助，學習如何正確的關心社會。

律師又指，本案所涉的遊行獲警方發出不反對通知書，謝被捕的位置離遊行終點不遠。他到達現場時，已有示威者與警方對峙，謝只是受到氣氛影響，因一念之差犯案，充其量憑藉其身在電場對他人造成鼓勵，沒有任何煽動、鼓勵的行為。

案件編號：DCCC 205/2020