失業率｜最新4.7%　連跌6個月　仍有18.8萬人無工開

疫情緩和，防疫措施早前輕度放寬下，香港失業率進一步回落。政府統計處今日（16日）公布的6月至8月失業及就業不足統計顯示，失業率再跌0.3個百分點至4.7%，惟仍有18.8萬人無工開，就業不足業率亦由5至7月的2.4%下跌至2.2%。



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與上一期相比，6月至8月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業及運輸業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於建造業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由上一期的3,650,000人上升至6月至8月的3,651,700人，增加約1,700人。同期的總勞動人口則由3,848,400人下跌至3,839,500人，減少約8 ,900人。

失業人數（不經季節性調整）由上一期的198,400人下跌至6月至8月的187,700人，減少約10,700人。同期的就業不足人數亦由92,300人下跌至86,200人，減少約6,100人。

羅致光：勞工市場隨着經濟復蘇繼續改善

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場隨着經濟復蘇繼續改善。按行業分析，與消費及旅遊相關行業當中，零售業和住宿服務業的失業率在6月至8月較上一個三個月期間分別下跌0.4和0.5個百分點至6.4%和6.9%；餐飲服務活動業的失業率則自2021年年初以來連續多個期間下跌後維持在8.6%不變。同時，大多數其他經濟行業的失業率下跌，其中建造業和運輸業的失業率出現明顯跌幅。

展望未來，羅致光認為，隨着經濟繼續復蘇，勞工市場應會進一步改善。政府派發的電子消費券將繼續支援與消費相關的活動。然而，由於更具傳染力的Delta變種病毒在全球多個地方傳播，環球疫情仍是經濟及勞工市場前景的主要不確定因素。社會必須協力達致更廣泛的疫苗接種，以協助經濟全面復蘇，並使勞工市場進一步改善。政府會繼續密切留意相關情況。

他指出勞工處會繼續與不同行業的僱主聯繫，網羅適合不同學歷及工作經驗的求職人士的空缺，並在不同地區舉辦大型招聘會，以及在招聘中心及就業中心分別舉辦行業性及地區性的招聘會，以促進就業資訊流通，致力協助不同背景的求職人士就業。

大型招聘會方面，勞工處將於年10月12日及13日在麥花臣場館舉辦「求職新路向招聘會」，共有超過50個僱主參與，提供大量不同行業的職位空缺。勞工處在6月至8月平均每月錄得96,429個來自私營機構的空缺，較5月至7月的平均數字上升9.3%，按年上升69.1%。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取這些空缺資訊。

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資深人力：數字理想 惟年底前難以恢復到疫情前

毅知顧問公司董事總經理周綺萍指出，4.7%的失業率已經算是很理想，可見消費券加上本地零確診令到本港氣氛較好。比起上一年的應屆畢業生，本屆畢業生面臨的情況較為樂觀，一方面本地沒有個案爆發，另外疫苗接種率也相對較高。

不過，因為內地疫情又有小範圍爆發，與內地通關未必成事，因此她估計直到年底，失業率數字都不會恢復至疫情前。

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