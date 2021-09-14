新冠肺炎・最新｜社交距離措施維持　健身室員工打針放寬上小組堂

政府今日宣佈‧將刊憲延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至9月29日為止。另外，政府會就健身中心新增一項「疫苗氣泡」安排，放寬4人以上的訓練小組或課堂參加者之間的距離限制。

新增健身中心「疫苗氣泡」安排，是除現行規定外，讓超過四人的訓練小組或課堂亦可在下列情況下進行，包括所有身處進行有關訓練小組或課堂房間內的員工均已完成接種疫苗。每個分組不多於四人，每個分組之間相距至少1.5米或設有某種形式隔板，所有身處房間的人士在任何時間均一直佩戴口罩（包括運動時），以及在進行訓練或課堂時，教練停留在固定位置並與其他身處房間的人士相距至少1.5米。該訓練小組或課堂的教練如因健康原因而未能接種疫苗，須定期接受檢測。



政府今日公布「來港易」計劃的實施安排。由明日（15日）起，身處廣東省和澳門的非香港居民人士，只要符合「來港易」計劃的所有指定條件，可在入境香港時獲豁免強制檢疫安排。



計劃實施初期將設有名額，經深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸來港的非香港居民人士的名額為每天各1 000個。



無論選擇那個口岸來港的非香港居民，必須先透過「來港易」計劃的網上系統預約名額。網上預約系統將由明日零時起開始接受申請，並會在往後每星期三的零時開放下一輪的預約名額以供申請。名額會以先到先得形式分配。



本港疫情持續平穩，衞生防護中心公布，截至今日（13日）凌晨新增2宗輸入個案，患者分別來自菲律賓及卡塔爾，而本港已連續第28日本地零確診，即連續兩個傳染期沒有本地感染個案。



外傭檢疫單位供不應求，政府本月20日將開放大嶼山竹篙灣檢疫中心800個單位供外傭檢疫，今日（14日）早上9時起接受預訂，每日費用480元，但每日名額只有50個，一次過開放30日的預訂，有外傭中介預計會瞬間爆滿。《香港01》今早實測預約網站使用情況，甫開放約30分鐘，全部30日的預訂名額已滿。



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限聚令維持 健身室符四項條件可進行逾四人課堂

【19:10】政府今日（14日）公佈，將延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至9月29日為止，包括繼續維持四人限聚令。另外，政府就健身中心新增一項「疫苗氣泡」安排，若符合四條件，例如訓練小組或課堂房間內的員工均已完成接種疫苗、身處房間的人士於所有時間佩戴口罩等，便可進行超過四人的訓練小組或課堂。



另外，在9月23日起，在公眾娛樂場所下的表演場所和活動場所內不佩戴口罩的表演者，以及郵輪已完成接種新冠疫苗的員工和乘客，不能再使用深喉唾液檢測，需使用由專業人員採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測。

新冠肺炎｜全港逾三千間C、D類處所 19名餐廳及酒吧負責人遭檢控

【17:31】政府早前宣布推出「疫苗氣泡」，將餐廳分為ABCD四級制，就疫苗接種等程度放寬營業限制。



食物環境衞生署今日（14日）表示，截至9月9日，全港分別有2,332間及1,150間登記為C類及D類運作模式的餐飲處所。在過去周末，署方共向涉嫌違反《規例》規定的19名B類、C類或D類運作模式餐飲處所或酒吧／酒館負責人展開檢控程序，亦向涉嫌違反規定的3名處所員工，以及24名顧客發出定額罰款通知書。

新冠肺炎｜中秋大坑舞火龍連續兩年停辦 籌委會：因防疫考量取消

【16:19】中秋節將近，大坑舞火龍為其中一個傳統活動。不過繼去年活動因疫情取消後，籌委會宣布，今年因應疫情，原定於本月20至22日舉行的大坑舞火龍盛會將取消。



據籌委會指出，早前為爭取舞火龍今年復辦，曾向港府提出多項防疫措施建議，包括全部工作人員完成接種疫苗；以及取消巡遊方式，改為於浣紗街定點表演，公眾人士亦須量度體溫。惟當局基於防疫考量，以及涉及人潮管制安排，舞火龍最終無法舉行。

增兩宗輸入個案 包括一名在港打針外傭 本地連續28天零確診

【15:51】本港今天（14日）新增兩宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案，兩人均已完成接種疫苗，其中一人是一名53歲外傭，由菲律賓抵港，她在5月時已在香港完成接種復必泰疫苗。至今本地已經連續28天零確診。今天的初步確診個案少於5宗。

【15:38】大坑舞火龍活動籌委會表示，原定於今年9月20至22日，一連三晚在香港銅鑼灣大坑區舉辦的「大坑舞火龍盛會2021」，因疫情理由暫定將會取消。翻查資料，有關活動已連續2年停辦。

【14:20】衞生防護中心公布，截至今日（13日）凌晨新增2宗輸入個案，患者分別來自菲律賓及卡塔爾，而本港已連續第28日本地零確診，即連續兩個傳染期沒有本地感染個案。

兩名患者都已接種兩劑疫苗。

新冠疫苗｜浸大推遲強制打針措施至10月25日生效 師生訪客同受限

【12:31】香港浸會大學早前公布10月1日起所有進入校園校師生須接種兩針並滿14天，又或每兩周檢測一次，但該校最新公布指，由於部分師生反映在10月1日達到要求有困難，故將相關要求延至10月25日才生效。

回港易｜福建莆田爆疫 何栢良促類似情況應即熔斷：病毒唔會等你

【10:35】福建莆田近日新冠肺炎疫情嚴重，澳門政府上周五（10日）已宣布，收緊對該地區抵澳人士的檢疫要求。不過港府則在上周六（11日）傍晚6時許才更新名單，指該地區港人暫不能透過「回港易」來港免檢疫。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（14日）認為，「察覺（個案）之後通報香港中間或有小小滯後」，強調如遇相關情況應馬上「熔斷」回港易計劃，直言「病毒唔會等你」，如免檢疫單靠進行檢測有機會走漏個案。他又指，如追查到有參與計劃人士8月底至今有暴露風險，建議政府應作出跟進。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片／黃寶瑩攝）

竹篙灣外傭檢疫今起預約 實測半小時額滿 須待勞工處確認訂房

【10:09】港府在竹篙灣檢疫中心提供800個單位，供來港外傭檢疫。今日（14日）上午9時起接受預訂，《香港01》在9時嘗試登入，需要排隊逾5分鐘才能進內進行登記，至9時15分，網站可填選的強制檢疫開始日期已全屬灰色，即額滿；數分鐘後，短暫出現1個仍可選的日子，但至9時25分，整個網站已停止預約服務。



成功遞交申請者須留意，勞工處將會聯絡申請人，要求提供所需文件證明，在完成繳付10,080元費用，並獲勞工處發訂房確認通知書後，才完成預約程序。

強制檢測｜19間學校爆流感上榜 涉迦南幼稚園、真道書院小一

【00:19】開個踏入第三周，愈來愈多學校爆流感。食物及衞生局周一（13日）晚上公布強制檢測公告，有19間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有15間幼稚園及4間小學的小一班，被納入強制檢測公告，師生等須於最遲周三（15日）完成檢測，或最遲周五（17日）交回樣本瓶。上榜學校包括九龍塘迦南幼稚園(窩打老道)/迦南幼兒園(窩打老道) 、朗思國際幼稚園(馬鞍山)、浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)一年級及真道書院一年級等。

另因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，兩個指明地方的人士需要再次進行檢測，包括梅窩的梅窩中心中國熊及梅窩銀輝大廈A座羅馬餐廳。

▼9月13日強制檢測公告詳情▼



▼9.12大澳水鄉花燈節首個周日亮燈▼



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▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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