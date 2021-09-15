新冠肺炎・最新｜增2宗離世前14日內曾打疫苗　4青少年針後心肌炎

衞生署今日公佈，截至9月12日的過去一星期，接獲兩宗曾於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及兩名分別65歲及56歲男子，均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。

另外，同一時段，衞生署亦接獲四宗涉及12至15歲青少年在接種疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎報告，分別涉及三名15歲男子及一名12歲女子，他們在接種第二劑復必泰疫苗後一至26天內出現胸痛，情況穩定。



本港疫情持續平穩，衞生防護中心今日（1５日）公布新增１宗輸入個案，患者由英國抵港，今年5月已在港接種兩劑科興疫苗。本港已連續第28日本地零確診，即連續兩個傳染期沒有本地感染個案。今晚 （15日）午夜到期的社交距離措施，大部分維持不變延長14天，直至9月29日為止。



「來港易」計劃今起生效，身處廣東省和澳門的非香港居民，只須符合所有指定條件，入境香港可豁免強制檢疫。計劃實施初期，深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸每日各有1,000個名額。



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▼「來港易」Q&A▼



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新冠疫苗｜一周增2宗離世前14日內曾打疫苗 4青少年針後心肌炎

【17:55】衞生署今日（15日）公布上周疫苗監測報告，截至9月12日的過去一周，有146宗涉接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中包括四宗涉及12至15歲青少年，打針後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，患者情況穩定。



衞生署上周亦接獲兩宗曾於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及兩名分別65歲及56歲男子，沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。

新冠肺炎｜英國抵港45歲女患者帶變種病毒 5月在港接種兩劑科興

【14:21】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時，本港新增一宗確診個案，至今本港個案累計12,150宗。新增個案為輸入個案，45歲女患者由英國抵港，無病徵，今年5月曾在港接種兩劑科興疫苗，今年7月23日在港接受血液樣本檢測，顯示對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。本港過去14天（9月1日至14日）累計報告41宗個案，全屬輸入個案。

來港易｜預約網站凌晨一度大塞車 內地居民仍讚便利趕及中秋團聚

【14:15】「來港易」計劃今（15日）起推行，身處廣東省和澳門的非香港居民，凌晨起可透過網上系統預約，符合條件者可在入境香港時，獲豁免強制檢疫。港府昨日（14日）才公布計劃詳情，來港易推行首日，深圳灣口岸陸續有透過計劃抵港人士，當中不少是來港探親。



有深圳居民指出，凌晨時分來港易申請網站一度出現「大塞車」，輪候一個多小時才成功登入，但形容新措施始終帶來便利，令他終於能與分開9個月的家人團聚。另有江門居民指，特意來港與家人共度中秋，但坦言回內地須隔離「14+7」的政策很折磨，「歸期」仍在觀望中，希望兩地盡快通關有期。

▼「來港易」實施首日，旅客經深圳灣入境情況▼



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【13:30】本港疫苗接種率接近65%，政府早前亦容許打齊兩針的外傭來港工作。食衞局局長陳肇始回覆議員質詢時指出，過去3個月91宗確診個案已打齊兩針疫苗，佔總體確診個案271宗約三分一，但已打齊針的所有患者均病情穩定，無病徵的比率亦較高。

過去3個月約三分一確診患者已打齊兩劑疫苗 一人危殆未打針

（香港01製圖）

▼9月14日強制檢測公告詳情▼



過去3個月約三分一確診患者已打齊兩劑疫苗 一人危殆未打針

【13:32】食衞局局長陳肇始回覆立法會議員質詢時指，過去3個月有91宗確診個案已打齊兩針疫苗，佔總確診個案約三分一，所有已打針患者均病情穩定，無病徵比率亦較高，而未完成接種疫苗患者中，則有一宗個案曾病情危殆。

旅遊業界倡在「安心出行」加入健康碼 袁海文指無必要全港推行

【09:36】建制派要求政府推出「港版健康碼」，特首林鄭月娥日前指，已與中央開始商討「專家對接」機制安排。旅遊界立法會議員姚思榮今日（15日）在港台節目《千禧年代》指，建議本港可於「安心出行」程式上加入「健康碼」，由系統發布綠、黃、紅碼的訊息，限制曾到高風險地方的市民進入場所。



民主黨醫療政策發言人袁海文則指，在港推行健康碼不可行，批評政府抗疫邏輯混亂。本港現時疫情受控，不必限制港人自由，政府應協助有需要回內地的港人配合內地防疫政策，而非全港性推行。

強制檢測｜寶血會思源學校等9校爆流感上榜 楊潤雄開學日到訪

【00:01】食物及衞生局昨（14日）晚上公布強制檢測公告，有9間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，涉事6間學校及3間學校的指明級別，被納入強制檢測公告，師生須於最遲周四（16日）完成檢測，或最遲周六（18日）交回樣本瓶。

上榜學校包括青衣天主教聖多默幼稚園、旺角救世軍海富幼兒學校，以及荃灣寶血會思源學校等。教育局局長楊潤雄曾於開學日，出席寶血會思源學校開學典禮，不過由於公告僅涉及該校二年級師生，相信局長及其隨行人士不受影響，已經完成疫苗接種人士也毋須檢測。

▼9.1荃灣寶血會思源學校開學日情況▼



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▼地利亞修女紀念學校（協和）中六恢復全日面授▼



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▼9.12大澳水鄉花燈節首個周日亮燈▼



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▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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▼9.2樂富廣場贈米打疫苗活動▼



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昨日總覽：新冠肺炎・9.14｜社交距離措施再維持多兩周 來港易安排公布

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