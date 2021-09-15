本年度庫房赤字高達2,033億　較去年高逾3倍　年終結餘企4647億

審計署今日（15日）發表2020／21年的香港政府帳目審計結果報告書。報告顯示，今年政府繼續入不敷支，雖然收入達5,471億元，但開支卻高達7,505億元，即年內赤字高達2,033億元，是去年的約4.6倍，相信與派發電子消費券、保就業計劃有關。因此，本港今年的年終結餘只得4,647億元，按年大跌三成。



報告顯示，政府一般的收入結餘中，今年的年初結餘有6,681億元。然而，資料顯示，在2020年4月1日至2021年3月31日期間，雖然今年的收入達5,471億元，但卻出現入不敷支，開支高達7,505億元，即年內赤字高達2,033億元，赤字遠高於去年的443.5億元。換言之，今年的年終結餘只得4,647億元，按年大跌三成。

政務司司長及財政司司長辦公室支出最高 較預算高逾百倍

在今年7,505億元的開支當中，政務司司長辦公室及財政司司長辦公室是支出最高的政府部門，今年實際開支達1,332億元，比原來預算的11.3億元高逾1,321億元，即是當初預算的約117.8倍，估計與今年政府派發5,000元電子消費券計劃有關。

其次是社會福利署，今年的實際開支達905億元；而排第三位則是食物及衞生局（衞生科），實際開支達800.8億元，比原來預算高16.4億元。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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選舉事務處開支較預算少一半

至於香港警務處今年的實際開支共234億元，而消防處、海關及懲教署，分別為73.2億元、48.1億元及44.3億元。此外，政府在一般收入中，亦撥出專門款項支付維護國家安全的開支，金額達80億元。

相反，今年選舉事務處實際開支只得7.3億元，較原來預算的14.9億元大減一半，或與延後原定今年舉行的立法會選舉有關。

今年選舉事務處實際開支只得7.3億元，較原來預算的14.9億元大減一半。（資料圖片）

內部稅收佔政府收入6成

在今年的5,471億元收入方面，當中內部稅收佔政府收入6成，包括利得稅、薪俸稅、印花稅等，涉約3,308 億元。而在物業及投資中，今年政府在外匯基金投資的收入亦相對可觀，達416.8億元，比去年的399.5億元高約17億元。

地價收入大跌3成

至於基本工程儲備基金，今年出現赤字，年內赤字達461億元，惟去年的盈餘達301億元，最終今年的年終結餘是1,306億元，較去年跌26%。資料顯示，今年的地價收入只得887億元，較去年的1,417億元大減3成。