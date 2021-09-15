時昌迷你倉大火死因｜消防員稱場內大煙影響視野　人手亦不足搜倉

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職的死因研訊今（15日）續，首先抵達火場的高級消防隊長繼續作供，他稱當日正午12時，火勢變得猛烈，他們再開喉進火場嘗試降溫無效，才決定升為3級火。他又指前線消防員視線可見範圍，未見有人被困，雖然作為消防員，在任何環境都不能排除有人被困，惟現場太大煙，視野受到影響，人手亦不足以去搜索所有的倉。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才把火救熄，死因庭正就二人的死作研訊。

高級消防隊長劉勁男稱，當日正午12點，火勢變得猛烈，消防員再開喉進火場嘗試降溫亦無效。(資料圖片)

沒有收到消息指倉內有人

高級消防隊長劉勁男今繼續接受時昌代表大律師的盤問，對於其曾在錄取口供提及「無其他人被困」，劉解釋他意指當時前線消防員視線可見範圍，並沒有見到有人被困，又強調說：「作為消防員，在任何環境下都不可以排除有人被困。」劉同意當時沒有收到消息指倉內有人聲，惟亦有可能是因為被困者已暈倒而未能求救，且火場內太大煙，視野受到影響，消防員人手亦不足以去搜索所有的倉。

律師質疑未測試火場溫度

大律師隨後質疑劉當時未有測試火場溫度，劉指當時「未有咁既設備」。至於有類似功能的熱力顯像機，劉指該機器的運作是以紅外線顯像技術去判斷溫度的差異，藉以找出火源。惟迷你倉間隔複雜且有很多金屬隔層，故該熱力顯像機未能在當時發揮作用。

劉續指，消防員當日進入火場時亦沒有使用引端線，劉解釋引端線的作用為，清楚明確何處已搜索及分辦出入口的位置，惟迷你倉現場太多通道，若使用引端線，對救援及滅火均會造成阻礙。

憑專業判斷火場溫度

提及有沒有進行動態風險評估，劉自言他與隊員從到達火場至隊員進出火場搜救，感覺火場溫度不高，分煙層亦不算低，所以決定爭取時間開喉到火場搜救。及至正午12點，火勢變得猛烈，消防員再開喉進火場嘗試降溫亦無效，因而才決定升為3級火。這段期間，他們作為消防員，一直會留意到火場既溫度，因此他們當時根據「專業判斷有做評估」。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)