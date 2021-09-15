IT界種票案｜4男涉收700至850元扮業界人士參與計劃　罪成明求情

的士司機從業員總會（的總）理事會成員等多人，涉在2016年立法會資訊科技界選舉中，為當時的候選人楊全盛種票。其中一名的總時任幹事的兒子，招攬同學及朋友參與種票，該4名同學及朋友否認接受利益罪受審。法官今日（15日）裁決指，他們對計劃知情，亦主動提供資料供填寫涉案申請表，收700至850元的報酬時必定知道要按指示投票，於是裁定他們罪成，案件押後至明日進行求情。



4名被告：陳永鏗、郭家健、林澤謙、及吳嘉浩，否認控罪的一項接受利益罪。

同案另被告已認罪

同案的另外7名被告：的總時任會務總監李為民、的總時任文員潘秀芳、的總時任副秘書長楊耀鴻、的總時任幹事雷亞福、雷偉芳（雷亞福的妹妹）、雷敬賢（雷亞福兒子）、陳琪南（雷偉芳丈夫的姐夫），早前已認串謀詐騙、提供利益等罪。

的總幹事兒子招攬朋友參與計劃

案情指，的總時任幹事雷亞福邀請胞妹及兒子參與種票計劃，著他們登記成為電機暨電子工程師學會（IEEE）會員，再登記為選民及按指示投票，可獲1000元報酬。兒子再邀請友人及同學加入，並從報酬中抽「佣金」。本案4名被告是認罪被告雷敬賢的同學及朋友，雷敬賢曾在兩個聊天群組邀請同學及相關人士參與種票計劃，4名被告均在兩個群組內。

官指收報酬時定已知要按指示投票

法官裁決時認為，4被告在群組中的回應，顯示他們對計劃知情，他們亦主動提供自己的資料予雷敬賢填寫涉案申請表，他們收報酬時必定知道要按指示投票，於是裁定他們罪成。

案件編號：DCCC 707/2019