鄒幸彤就涉國安法案件再申保釋被拒　保留8日權利下周再上庭

警方國安處早前引《港區國安法》起訴7名支聯會相關人士，並分兩案提控，其中該會的主席李卓人 、副主席何俊仁、鄒幸彤，被指涉煽惑他人以非法手段，推翻中國根本制度或中央政權，遭控以煽動顛覆國家政權罪；鄒與另4名常委，則被控未有遵從《國安法實施細則》發出的通知，所有被告的保釋申請均在上次提訊時被拒。其中鄒今（15日）就兩案再到西九龍法院處理保釋覆核，終遭到署理總裁判官羅德泉拒絕。鄒保留8天保釋覆核的權利，將於本月24日下午再作保釋覆核。鄒另向法庭申請放寛對報道保釋法律程序的限制，惟同樣遭到拒絕。



首案涉及4名被告：支聯會、支聯會主席李卓人（64歲，工會幹事） 、副主席何俊仁（69歲，律師）及鄒幸彤（36歲，律師）。他們被控於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權。

另一案涉及5名被告：支聯會副主席鄒幸彤（36歲，律師）、支聯會常委鄧岳君（53歲，無業）、梁錦威（36歲，區議員） 、陳多偉（57歲，司機）及徐漢光（72歲，退休人士）。5人涉違反《國安法實施細則》，他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

案件編號：WKCC3622、3633/2021