新冠肺炎．最新｜消息：今無源頭不明個案　不設疫情記者會

本港疫情持續平穩，至昨（15日）累計增至12,150宗，本港已連續第28日本地零確診，即連續兩個傳染期沒有本地感染個案。昨初步確診少於5宗。



衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨聯同行政長官專家顧問團開會，會後公布建議12至17歲人士只接種一劑復必泰疫苗，而非兩劑，減低出現心肌炎或心包炎副作用風險，並考慮選擇於大腿前外側中段部位進行肌肉注射的方式，尤其為兒童及青少年接種時。衞生署提醒由今日（16日）起，如青少年已預約接種第二劑復必泰疫苗，可於網上取消預約。



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（機管局圖片）

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專家倡青少年接種一劑復必泰 梁子超：部份留學生或值得打第二針

【12:01】衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨日（15日）召開聯席會議，建議本港12至17歲青少年只需接種一針復必泰疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超今日（16日）在電台節目中表示，有關安排合適，但若只接種一劑疫苗，保護能力會較兩劑少，建議尋求更安全的選擇。他又指，有數千萬名12至17歲青少年接種科興，暫未出現心肌炎，故可能較適合男性青少年打齊兩針。

19歲兒打針後心肌發大 母憂溝針做白老鼠 打一針又怕外國不承認

【11:39】衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨日（15日）召開聯席會議，審視香港及海外數據後，發現打兩劑疫苗出現心肌炎的風險，較只打一針為多，故建議本港12至17歲青少年只需接種一針復必泰疫苗。



有聽眾今日致電《香港電台》節目，稱兒子種第一劑疫苗後心肌發大，住院期間，心臟每跳一下都會痛及不適，初出院時亦有心翳。她說，出院後，醫生曾建議兒子日後可「溝針」，但根據委員會的最新說法，當中從未有相關建議，但又擔心倘只打一針，其他國家或地區未必會承認，故現時處於兩難，「做父母，我真係擔心，如果係得嘅，我真係唔想佢繼續再打針。」

大坑舞火龍有信心明年復辦 今年再因防疫煞停 大會：無計但理解

【10:17】屬香港非物質文化遺產的中秋傳統節慶習的「大坑舞火龍」今年再因疫情取消，也是連續第二年停辦。大坑舞火龍總指揮陳德輝今日（16日）在電台節目表示，曾兩度向政府交信為今年舞火龍活動提交不少防疫建議，但政府因種種考慮未有接受：「都無計，我哋都理解。」他表示，現時香港無本地感染，大多是輸入個案，有信心明年可重辦。

倡青年只打一針復必泰 劉宇隆：本港出現心肌炎概率比美國多數倍

【09:37】衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨日（15日）召開聯席會議，建議本港12至17歲青少年只需接種一針復必泰疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（16日）在電台節目表示，本港為青少年接種復必泰疫苗3個月，發現12至17歲群組接種後，出現心肌炎及心包炎的機率偏高，每幾千名接種青年就有一宗個案，香港的概率多美國數倍。他說，情況大多發生在打第二針的男性，故只打一針已能大大減低風險。

疫苗抽獎｜機管局送5萬張機票 周四10時起登記 一文睇清點參加

【00:01】港府連番出招「谷針」，多間企業及機構亦響應，推出抽獎鼓勵市民打針，包括機管局贊助送出5萬張機票。



機管局的機票抽獎將於今日（16日）早上10時起，接受已打針市民登記，抽獎的機票目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲、日本及南韓等多個地方，抽獎結果將於10月8日公布。



惟參加者須注意，登記抽獎必須為國泰、香港快運，又或是亞洲萬里通會員。

強制檢測｜增11處所 St. Catherine's幼兒園等6校爆流感上榜

【00:01】食衞局昨晚（15日）公布強制檢測公告，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，6間學校亦被納入強制檢測公告，當中包括St. Catherine's國際英文幼兒園紅磡校舍和觀塘聖公會聖巴拿巴堂幼稚園。受檢人士須於本周五（17日）或之前接受檢測，最最遲下周日（19日）提交樣本瓶。

香港快運登記抽獎網頁︰https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/covid-19-vaccination-lucky-draw/

信和黃廷方慈善基金董事黃永光（左）及華人置業集團行政總裁陳凱韻（甘比）（右）主持終極大獎頒獎儀式，恭賀終極大獎得獎者李先生（中）。（信和提供圖片）

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昨日總覽：新冠肺炎・9.15｜抽凱滙得主現身 衞生署准青少年只打一劑復必泰

復必泰｜專家倡青少年只打一劑減心肌炎風險 5萬人可免打第二劑

科興疫苗｜科學委員會促降至12歲可打 疫苗專家：須有第三期報告

新冠疫苗｜一周增2宗離世前14日內曾打疫苗 4青少年針後心肌炎

疫苗接種│8300人打首劑 仍處近5個月最低位 3人接種後不適入院

新冠肺炎｜英國抵港45歲女患者帶變種病毒 5月在港接種兩劑科興

來港易｜預約網站凌晨一度大塞車 內地居民仍讚便利趕及中秋團聚

旅遊業界倡在「安心出行」加入健康碼 袁海文指無必要全港推行

過去3個月約三分一確診患者已打齊兩劑疫苗 一人危殆未打針

（香港01製圖）

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