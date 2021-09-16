新冠肺炎．最新｜16歲少女抵英後染疫　香港住所須強檢

衞生防護中心公佈，截至今日零時零分，沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計為12150宗（包括12149宗確診個案和一宗疑似個案）。過去十四日累計報告41宗個案，全屬輸入。本港對上一次錄得零確診為9月2日。

今日初步確診個案少於５宗。

教育局今日（1６日）向全港學校發信修訂全日面授課要求，已接種第一劑疫苗並超過十四天的12至17歲學生，亦視作全日面授課全校學生需70%打針的有效人數。



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【22:00】本港接獲英國通報，一名完成疫苗接種的16歲女子，飛抵英國後兩日確診。她住所青衣灝景灣9座及另外9間爆發上呼吸道感染的學校，包括屯門哈羅國際學校同被納入強制檢測。

強制檢測｜16歲少女抵英兩日後確診 香港住所青衣灝景灣9座強檢

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▼「來港易」Q&A▼



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港青只打一針復必泰防心肌炎 澳門：數據不足、一針保護力低

【16:38】本港專家昨日建議，12至17歲青年接種復必泰疫苗只需打一針，以減低心肌炎風險。但澳門的衛生局今日舉行跨部門會議後認為，支持相關建議的數據不足，而且接種一劑疫苗的保護力僅75%，故不建議跟隨香港做法。

港鐵分階段要求員工接種疫苗 10月31日前未打針需每兩周自費檢測

【17:59】政府近月連番「谷針」，多間企業及機構響應。港鐵今日（16日）表示，分階段要求未打針的員工盡快接種疫苗，否則需每14日自費檢測。首階段涉及需定期接觸乘客、顧客及承辦商的職員，需於10月31日前打針。

新冠疫苗｜教局更新全日面授指引 12至17歲學生打一針即符合條件

【14:07】衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會昨日（15日）聯同行政長官專家顧問團，公布建議12至17歲人士只接種一劑復必泰疫苗。教育局今日（16日）隨即更新恢復全面面授課要求，只要有7成直接聘用教職員及成年學生打齊兩針滿14天，以及逾7成12至17歲學生接種一針疫苗滿14天，便可申請恢復全日面授，舊要求下，12至17歲學生需接種兩針才計入「有效人數」。

專家倡青少年接種一劑復必泰 梁子超：部份留學生或值得打第二針

【12:01】衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨日（15日）召開聯席會議，建議本港12至17歲青少年只需接種一針復必泰疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超今日（16日）在電台節目中表示，有關安排合適，但若只接種一劑疫苗，保護能力會較兩劑少，建議尋求更安全的選擇。他又指，有數千萬名12至17歲青少年接種科興，暫未出現心肌炎，故可能較適合男性青少年打齊兩針。

19歲兒打針後心肌發大 母憂溝針做白老鼠 打一針又怕外國不承認

【11:39】衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨日（15日）召開聯席會議，審視香港及海外數據後，發現打兩劑疫苗出現心肌炎的風險，較只打一針為多，故建議本港12至17歲青少年只需接種一針復必泰疫苗。



有聽眾今日致電《香港電台》節目，稱兒子種第一劑疫苗後心肌發大，住院期間，心臟每跳一下都會痛及不適，初出院時亦有心翳。她說，出院後，醫生曾建議兒子日後可「溝針」，但根據委員會的最新說法，當中從未有相關建議，但又擔心倘只打一針，其他國家或地區未必會承認，故現時處於兩難，「做父母，我真係擔心，如果係得嘅，我真係唔想佢繼續再打針。」

大坑舞火龍有信心明年復辦 今年再因防疫煞停 大會：無計但理解

【10:17】屬香港非物質文化遺產的中秋傳統節慶習的「大坑舞火龍」今年再因疫情取消，也是連續第二年停辦。大坑舞火龍總指揮陳德輝今日（16日）在電台節目表示，曾兩度向政府交信為今年舞火龍活動提交不少防疫建議，但政府因種種考慮未有接受：「都無計，我哋都理解。」他表示，現時香港無本地感染，大多是輸入個案，有信心明年可重辦。

倡青年只打一針復必泰 劉宇隆：本港出現心肌炎概率比美國多數倍

【09:37】衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨日（15日）召開聯席會議，建議本港12至17歲青少年只需接種一針復必泰疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（16日）在電台節目表示，本港為青少年接種復必泰疫苗3個月，發現12至17歲群組接種後，出現心肌炎及心包炎的機率偏高，每幾千名接種青年就有一宗個案，香港的概率多美國數倍。他說，情況大多發生在打第二針的男性，故只打一針已能大大減低風險。

疫苗抽獎｜機管局送5萬張機票 周四10時起登記 一文睇清點參加

【00:01】港府連番出招「谷針」，多間企業及機構亦響應，推出抽獎鼓勵市民打針，包括機管局贊助送出5萬張機票。



機管局的機票抽獎將於今日（16日）早上10時起，接受已打針市民登記，抽獎的機票目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲、日本及南韓等多個地方，抽獎結果將於10月8日公布。



惟參加者須注意，登記抽獎必須為國泰、香港快運，又或是亞洲萬里通會員。

強制檢測｜增11處所 St. Catherine's幼兒園等6校爆流感上榜

【00:01】食衞局昨晚（15日）公布強制檢測公告，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，6間學校亦被納入強制檢測公告，當中包括St. Catherine's國際英文幼兒園紅磡校舍和觀塘聖公會聖巴拿巴堂幼稚園。受檢人士須於本周五（17日）或之前接受檢測，最最遲下周日（19日）提交樣本瓶。

香港快運登記抽獎網頁︰https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/covid-19-vaccination-lucky-draw/

信和黃廷方慈善基金董事黃永光（左）及華人置業集團行政總裁陳凱韻（甘比）（右）主持終極大獎頒獎儀式，恭賀終極大獎得獎者李先生（中）。（信和提供圖片）

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過去3個月約三分一確診患者已打齊兩劑疫苗 一人危殆未打針

（香港01製圖）

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