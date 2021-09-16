27間直資學校申加學費25間獲批　拔萃男書院及協恩中學加2.4%

教育局今日（16日）公布本學年私立、直資及國際學校的學費調整情況，申請調整學費的24間國際學校全數獲批，而申請加價的直資學校及私校則分別有近93%獲批，即只有2間直資及3間私校加價申請不獲批。

獲批加價的直資學校大多加幅不多於2.5%，《香港01》統計各直資學校《收費證明書》，發現拔萃男書院、啓思中學、協恩中學及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學等均有申請加價。

當中，男拔中一及小一全年學費分別51,200元及45,000元；協恩中學則加價約855至全年36,810元，兩校分別較上學年加約2.4%。



教育局公布本學年私立、直資及國際學校的學費調整情況。(李澤彤攝)

據教育局數據，本港現時有71間直資學校、78間私立學校及53間國際學校（包括英基）。教育局今公布本學年私立、直資及國際學校的學費調整情況，當中有27間直資學校、41間私立學校及24間國際學校申請調整學費。當中只有2間直資及3間私校加價申請不獲批，其餘87間獲批加價。

85%全日制資助幼稚園新學年凍學費 88間獲准「疫市」加學費

拔萃男書院。(資料圖片)

多間名校申請加學費 大部分加幅低於2.5%

直資學校中，大多學校調整加幅2.5%或以下，但有1間直資小學及5間直資小學加幅介乎2.51%至10%。多間名校，包括：拔萃男書院、啓思中學、協恩中學及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學等均有申請加價。

男拔中一學費51,200 協恩全年36,810

以本地生為例，男拔中一及小一全年學費分別51,200元及45,000元；協恩中學則加價約855至全年36,810元；而香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，中一及小一的全年學費均為39,900元。三校分別較上學年加約2.4%。

24間申請加價國際學校全數獲批 英基屬下學校無加費

私立中小學則有37間獲批加費不多於一成，只有1間獲批加價逾一成。國際學校方面，英基學校協會屬下學校今年並無加費，而申請調整學費的24間國際學校全數獲批加價，加幅不高於10%。