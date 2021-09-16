耀中國際全日制學費加至21萬　10大「天價」幼稚園新學費一貼睇清

新學年幼稚園學費調整結果今日出爐。743間參加幼稚園教育計劃（獲政府資助）的幼稚園，有99%半日制幼稚園凍結學費，僅2間獲准加學費；85%全日或全日制幼稚園學費不變，14%獲准加價，4間減學費。

至於無參加計劃的熱門幼稚園，部分高費依然高昂，10大熱門幼稚園有5間加價，耀中幼稚園及耀中國際幼稚園（窩打老道）的全日班，新學年每年學費均逾21萬，增幅為3.3%，銅鑼灣維多利亞國際幼稚園則「凍結」全日制課程學費，每年維持約17萬。



幼稚園2021/22學年調整學費。（資料圖片)

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教育局今日回覆查詢指，截至9月7日，教育局完成審批743間參加幼稚園教育計劃的幼稚園學費申請，約90%半日班會免收學費。

85%全日制資助幼稚園凍費 88間獲准加費

743間獲政府資助的幼稚園當中，504間提供半日班，其中502間（99%）凍結學費，2間獲准加費； 618間提供全日制或長全日班，526間（85%）學費不變，4間減價(0.64%)，及88間（14.2%）獲准加費。尚餘13間幼稚園學費仍在審批。

教育局指，在審批學費的申請時，主要考慮幼稚園整體財政和實際營運狀況，主要包括薪酬調整、改善師生比例，以及改善學校設施等。

培正小學幼稚園學費加1成

至於無參與計劃的熱門幼稚園，部分學費依然昂貴。耀中幼稚園及耀中國際幼稚園（窩打老道）的全日班，每年學費為21萬，增幅為3.3%。銅鑼灣維多利亞國際幼稚園則「凍結」全日班學費，每年約17萬。《香港01》向這三間學校查詢，暫未有回覆。

耀中幼稚園及耀中國際幼稚園（窩打老道）全日班，新學年學費加3.3%。（資料圖片）

另有，有幼稚園學費加幅約一成，香港培正小學（幼稚園）去年半日班學費約4萬，今年則增至4.3萬元。有兩間幼稚園加入計劃，令學費大幅減低。香港真光幼稚園 （堅道）的半日班今年學費為3000元，比去年4.4萬元大減93%；全日班則減約67％至2.5萬元。天主教聖瑪加利大幼稚園新學年則全免學費。

每期學費中位數約880元 較上學年增20元

至於全日制／長全日制課程，當局指，基於政府與家長共同承擔成本的原則，家長須支付部分額外費用。在2021/22學年，每期學費中位數約為880元，比去年增加約20元，整體學費仍處於低水平。

當局指，在審批學費的申請時，我們主要考慮幼稚園的整體財政和實際營運狀況，主要項目包括薪酬調整、改善師生比例，以及改善學校設施等。

局方續指，由於幼稚園的運作模式多元，每所幼稚園的營運成本和開支各有不同，在審核的過程中，個別幼稚園會因應實際營運情況需要調整學費，教育局會按需要要求個別幼稚園遞交補充資料，以評估幼稚園建議的收支預算是否合理，確保家長能受惠於計劃，公帑用得其所。