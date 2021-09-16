85%全日制資助幼稚園新學年凍學費　88間獲准「疫市」加學費

幼稚園新學年學費調整統計出爐，截至9月7日，教育局已完成審批743間參加計劃的幼稚園學費申請，當中約九成半日制幼稚園在新學年免收學費。

743間參與計劃的幼稚園中，有618間幼稚園提供全日制或長全日制，有4間減學費，526間維持學費不變，88間獲准加學費。



幼稚園2021/22學年調整學費。（資料圖片)

半日制幼稚園9成新學年免收學費

教育局指，已完成審批743間參加計劃的幼稚園學費申請，當中約九成半日制幼稚園在新學年免收學費。

每期學費中位數約880元 較上學年增20元

至於全日制／長全日制課程，當局指，基於政府與家長共同承擔成本的原則，家長須支付部分額外費用。在2021/22學年，每期學費中位數約為880元，比去年增加約20元，整體學費仍處於低水平。

2間半日制幼園准加學費 4間全日制減學費

743間參加計劃的幼稚園，包括504所提供半日制課程的幼稚園，當中502所維持學費不變，及2所獲准加費； 618所提供全日制或長全日制課程的幼稚園當中，4所調減學費，526所維持學費不變，及88所獲准加費。至於尚餘13間的幼稚園需要遞交補充資料，將盡快完成餘下審批工作。

當局指，在審批學費的申請時，我們主要考慮幼稚園的整體財政和實際營運狀況，主要項目包括薪酬調整、改善師生比例，以及改善學校設施等。

局方續指，由於幼稚園的運作模式多元，每所幼稚園的營運成本和開支各有不同，在審核的過程中，個別幼稚園會因應實際營運情況需要調整學費，教育局會按需要要求個別幼稚園遞交補充資料，以評估幼稚園建議的收支預算是否合理，確保家長能受惠於計劃，公帑用得其所。