調查：近2成青少年每日打機5小時　課金風盛　民建聯促規管防沉迷

內地上月底再推出新措施，未成年人被「限時打機」，民建聯今日（16日）表示，本港目前未有相關規定，早前透過網上問卷調查研究本港青少年沉迷遊戲問題，發現近2成受訪青少年每日打機多於5小時，逾2成有「課金」，認為高小學生打機成癮普遍。調查又指，75%受訪家長認為打機令子女成績變差，逾9成半受訪者要求政府採取措施防止青少年沉迷打機。



民建聯調查發現，近2成受訪青少年每日打機多於2小時，逾2成更有「課金」，認為高小學生打機成癮普遍。（林穎嫺攝）

民建聯月初就青少年沉迷網上遊戲問題進行網上問卷調查，受訪的463名家長，97%表示子女有玩網絡遊戲，當中33.48%每日玩3至5小時、18.3%每天玩多於5小時網絡遊戲；21%曾「課金」，2成家長不知子女曾否付費。

75%受訪家長指子女打機後學業成績變差

調查又發現，75%受訪者的子女學業成績變差，雖然餘下25%人成績無改變，但民建聯認為，綜合而言，並無青少成因為打機而令成績有所進步，引述結果指，有90%受訪家長認為打機影響學業、95%更認為玩網絡遊戲會危害子女健康、近8成認為家庭關係更會因而受到影響。

除此之外，亦有受訪家長反映子女沉迷打機後，脾氣暴躁、對人冷漠、不願面對現實、記憶力嚴重下降、遊戲中的暴力行為影響孩子的身心健康、不願意出門減少社交等。

民建聯立法會議員（九龍西） 鄭泳舜認為遊戲開發商應推出守則，監管青少年打機成癮的問題，若有關企業不欲為之，政府便應研究立法：「而家我見到佢哋係零保障、放任式，由佢哋玩、課金，即使有色情、暴力內容，都繼續推出，咁係不理想。」

鄭泳舜：應參考內地研究防止沉迷網絡遊戲法規

鄭泳舜建議，當局應參考內地，研究防止沉迷網絡遊戲的法規，包括要求網絡遊戲帳號實名註冊、規管未成年人使用網絡遊戲的時間、 限制遊戲題材、內容及玩法，主要不允許色情、血腥、及暴力等遊戲，以及限制為未成年人提供遊戲付費服務等。