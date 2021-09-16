THE大學學科排名本港3大學上榜　港大在臨床與健康排20　香港最高

英國教育刊物《泰晤士高等教育》今（16日）公布最新世界大學學科排名，涉及物理、生命科學、心理學和臨床與健康領域。香港有3間大學上榜，在不同疇躋身全球百大，包括香港大學、香港科技大學及香港中文大學。其中，港大在臨床與健康學科領域排全球第20位，比去年躍升8位。



港大在四個範疇中亦榜上有名，在臨床與健康學科更排全球第20位，比去年躍升8位。（資料圖片）

《泰晤士高等教育》(THE)今（16日）公布最新世界大學學科排名，涉及物理、生命科學、心理學和臨床與健康等學科領域，共有98個國家及地區共1,523間大學上榜。

港大四個範疇均榜上有名 臨床與健康排名比去年升8位

本港大學方面，有3間大學上榜躋身全球百大，包括香港大學、香港科技大學及香港中文大學。當中港大在四個範疇中亦榜上有名，在臨床與健康學科更排全球第20位，比去年躍升8位，在另3個範疇包括物理、生命科學和心理學排名亦有躍升，分別由54位躍升至53位、48位升至42位及56位升至53位。

香港大學指，校方一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越；確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。

中大在物理、心理學及臨床與健康學科亦躋身全球百大。（資料圖片／鄭子峰攝）

中大心理學排名急跌17位至88位

中大則在物理、心理學及臨床與健康學科躋身全球百大，物理方面，中大排名第78位，比去年升4位，但在心理學及臨床與健康學科排名亦有下降，其中心理學更由去年第71位大趺至88位，臨床與健康則輕微下趺3位。

中大指，校方矢志達致教研卓越，培育優秀且對社會有承擔的人才，而不同排行榜各有不同評分準則，因此產生不同結果。中大將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任，貢獻香港、中國內地及鄰近地區。

香港科技大學則在物理領域上榜，排名第58位，比去年躍升6位。（資料圖片）

科大物理領域上榜排58 校方：一如既往不斷求進

香港科技大學則在物理領域上榜，排名第58位，比去年躍升6位。科大指，一向視排名為參考，以助校方了解其學術表現，並掌握需要完善的地方。科大將一如既往，不斷求進，致力貫切教研方面的優秀表現，以提供優質教育及創新科研為己任。