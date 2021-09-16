成功靠父母幹？26%家長願金錢資助子女置業　25%料資助額逾百萬元

香港置業難，年輕人置業更難。嶺南大學聯同城市大學調查發現，1,012受訪父母中，四分之一家長願意「父幹母幹」，以金錢資助子女置業，當中兩成半預計資助超過100萬元。有45%受訪父母認為政府未能協助年輕一代置業，67%認為政府應向年輕一代提供更多居屋單位，47%建議放寬申請公屋的門檻。嶺大政策研究院研究副教授劉嘉慧表示，由於經濟條件較佳的家庭傾向資助子女置業，加劇年輕一代的社會和住屋不平等。



調查顯示，有四分之一受訪家長（26%）有意以金錢資助子女置業。（資料圖片）

嶺大和城大在去年7月至今年4月，以電話形式訪問1,012位與其成年子女同住的父母，結果發現，66%受訪家長不計劃在未來5年財政支援其成年子女置業，有四分之一受訪者（26%）有意以金錢資助，當中擁有自置物業的父母較公屋租戶更傾向資助子女上車、自置物業為34%，公屋租戶則15%。

32%父母指資金將以禮物形式送贈

在計劃資助子女置業受訪者中，一成半預計資助金額少於10萬港元，逾三成人表示將會資助介乎10萬元至100萬元，逾兩成半預計資助超過100萬元。近半受訪者計劃同時以貸款和禮物形式協助子女上車；三成二人表示有關資金將以禮物形式送贈；一成四人會以貸款形式幫助，但以貸款方式幫助的父母中只有一成六預計子女最終會全數歸還。

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67%家長認為政府應向年輕一代提供更多居屋

有64%受訪父母承認，對比他們一代和他們父母的一代，子女一代的置業機會最低，62%父母認為子女沒可能單靠個人能力自置物業。

大多數受訪父母認為，父母要資助因政府未能協助年輕一代置業，67%受訪父母認為政府應向年輕一代提供更多居屋單位，47%認為要放寬申請公屋門檻。

父母視助買樓為「人生的禮物」 學者：或加劇社會不平等

嶺大政策研究院研究副教授劉嘉慧教授表示，調查結果反映年輕人依靠家人資助置業愈趨普遍：「由於經濟條件較佳的家庭傾向資助子女置業，導致年輕一代在住屋方面能否獲得父母的支持存在差異，或會進一步加劇他們面對的社會和住屋不平等。」

劉教授表示，許多父母更將資助子女置業，描述為他們結婚或生兒育女的入場券、擺脫做樓奴的出路、向上流動或改善生活的踏腳石，甚至形容為送贈給子女的最後禮物或人生的禮物。她建議政府考慮增加資助房屋供應量，並相應修訂有關資助比率、放寬申請門檻，以幫助年輕一代踏上置業階梯。