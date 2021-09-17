新冠肺炎．最新｜今增3宗輸入　半山譽皇居、列堤頓道7號要強檢

衞生防護中心今日(17日)公佈三宗輸入個案，患者分別由卡塔爾、德國及阿聯酋抵港，三人均已接種疫苗。其中由阿聯酋抵港的53歲男病人，居於半山區譽皇居，8月31日乘搭航班EK385離開香港前往印度，9月13日返港確診，故其住所需強檢。

另外，中心正調查一宗個案涉36歲男病人，居於半山區列堤頓道7號，他於8月19日乘搭航班CX892離開香港前往美國。他曾於同日在香港進行檢測，結果呈陰性。病人8月29日在美國出現病徵，同日抽取的樣本結果為陽性，其在香港居所亦要強檢。



本港昨(16日)無新增確診個案，是繼本月2日、即兩周後再次達致零確診。不過，今(17日)初步確診個案少於５宗，未能繼續「清零」。

專家前日建議，12至17歲青年接種復必泰疫苗只需打一針，以減低心肌炎風險。教育局隨即向全港學校發信，修訂全日面授課要求，已接種首劑疫苗並逾14天學生，亦視作相關標準、即全校70%接種率的有效人數。教育局局長楊潤雄同日表示，全港共有11所中學申請在個別年級恢復全日面授課堂。

不過，澳門當局則認為相關數據不足，而且接種一劑疫苗的保護力僅75%，不建議跟隨本港做法。



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新冠肺炎｜今增3宗輸入個案 半山譽皇居、尖沙咀ICC須強制檢測

【16:43】本港今日(17日)新增3宗輸入個案，亦有兩宗前往外地後確診的個案。輸入個案中，涉及一名53歲男患者，早前前往印度，回港後確診，帶有L452R變異病毒株，其居所位於半山區譽皇居，及其位於環球貿易廣場（ICC）的工作地點會納入強制檢測通告。



另有兩宗外地確診個案，其中36歲男子被列為外地確診復陽個案，他曾在美國確診，返港後再驗出帶有L452R變異株，其在半山列堤頓道7號的住處及中環的工作地點被納入強制檢測通告。另一個案為16歲女病人，居於青衣灝景灣9座，早前前往英國，於當地檢測時樣本呈陽性。另外。今日初步確診個案少於5宗。

許樹昌：接種率至少達八成才適宜開關 目前要維持清零策略

【12:29】疫情爆發超過一年，在防控目標上，政府目前仍以「清零」為目標。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《彭博社》（Bloomberg）訪問時指，當本港接種率達到八、九成，可改為「與病毒共存」的防控策略，亦明言：「如果香港不跟隨中國策略，無可能與內地通關」。

專科醫生︰青少年只打1針復必泰合理 心肌炎倘致心損壞須跟進5年

【10:36】港府專家顧問發現，香港青少年打針後出現心肌炎或心包炎情況，比原預計程度高，故更新建議，12至17歲青少年只打一針復必泰。



心臟科專科醫生陳鑑添接受商台節目訪問時指出，不同心肌炎患者病情相距大，可嚴重至須入深切治療部。若市民打針後，氣喘、心悸須盡快求醫，即使康復出院亦要休息3至6個月，維持運動及健康飲食，並回院檢查。萬一出現心臟損壞或心率不正常，外國做法至少須跟進5年，本港兒童醫院將就有關個案作長遠跟進。

竹篙灣外傭檢疫中心今早第二輪預約 實測50間房7分鐘內火速搶完

【09:44】港府為紓緩外傭指定檢疫酒店的壓力，開放竹篙灣檢疫中心800個單位應急。首批名額在周二（14日）網站開放後，短短20多分鐘已全數預約完畢，明顯供不應求。



第二批50個名額今（17日）早9時開放預約，《香港01》實測，在網站開放預約後約7分鐘，所有房間已全數爆滿，無法再選擇檢疫日期，爭房情況較日前更為嚴重。向隅者可於每日早上9時，搶新開放的每日50個名額。

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19歲兒打針後心肌發大 母憂溝針做白老鼠 打一針又怕外國不承認

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