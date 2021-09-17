新冠肺炎．最新｜零確診今日料斷纜　11所中學打針比率已達標

撰文：陳淑霞 林穎嫺 鍾瑞龍 朱海棋 孔繁栩 鄧穎琳 曾凱欣
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本港昨(16日)無新增確診個案，是繼本月2日、即兩周後再次達致零確診。不過，今(17日)初步確診個案少於５宗，未能繼續「清零」。
專家前日建議，12至17歲青年接種復必泰疫苗只需打一針，以減低心肌炎風險。教育局隨即向全港學校發信，修訂全日面授課要求，已接種首劑疫苗並逾14天學生，亦視作相關標準、即全校70%接種率的有效人數。教育局局長楊潤雄同日表示，全港共有11所中學申請在個別年級恢復全日面授課堂。
不過，澳門當局則認為相關數據不足，而且接種一劑疫苗的保護力僅75%，不建議跟隨本港做法。

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