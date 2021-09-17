壹傳媒股份遭凍結　黎智英求准清盤程序行駛投票權　被法庭拒絕

保安局早前引用《港區國安法》，凍結黎智英持有的壹傳媒股份等。而黎入稟要求法庭頒令，讓他行使公司的投票權。而案件日前處理，黎的律師透露現時只要求，黎在公司進行清盤時行使投票權。法官陳健強聽取陳詞後，今(17日)頒發判辭，指國安法就凍結財產條文，是包括禁止行使投票權，並拒絕黎的申請，然而，黎仍可以再向保安局申請投票。

原告為黎智英，被告為保安局局長。

代表黎的律師早前陳詞稱，國安法凍結財產的相關條文，是參照《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的凍結恐怖分子財產的條文。律師指，《港區國安法》未有對處理財產作進一步解釋，而反恐條例中提及「處理 (deal with)」財產，不涉及行使公司股票的投票權，因此認為國安法第43條未有禁止行使投票權。

律師又指，黎智英被指為「重光團隊」的主腦，但指控與他持有公司股票無關，而修改行使投票權的範圍，要求在公司進行清盤時可行使投票權，以及投票決定是否可以讓新董事加入。

局方的律師代表回應時，卻認為禁止黎處理財產，應包括其行使投票權，又指若容許黎行使投票權，他或會指使他人控制公司，並在財政上資助他人從事危害國安的行為。

案件編號：HCMP 956/2021