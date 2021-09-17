壹傳媒股份遭凍結　黎智英求准行使投票權　官指凍結條文所限拒絕

保安局早前引用《港區國安法》，凍結黎智英持有的壹傳媒股份等。黎入稟要求法庭頒令，讓他行使公司的投票權，其律師更透露，黎此舉只是想在公司進行清盤時行使投票權。法官陳健強今(17日)頒下判辭，認為國安法就凍結財產條文，包括禁止相關人士行使投票權的權利，而黎所涉指控，包括勾結外國勢力，屬嚴重罪行，黎亦財雄勢大，若要法庭相信讓黎行使投票權，他不會影響其凍結的財產，屬天真的想法。由於黎早前已要求押後投票權的申請，法官遂下令將該申請無限期擱置。

原告為黎智英，被告為保安局局長。

爭議凍結財產是否包括股東投票權

法官在判辭指，是次案件涉及兩個議題，第一為國安法就凍結財產條文，是否包括行使投票權。若該些條文包括行使投票權，是否可以向黎智英批出許可，讓他行使投票權。判辭指，黎因應近日公司的情況，已就行使投票權的許可，要求押後。

黎智英自去年12月被還柙，法官指他自當時至今年7月，仍有以書面形式處理集團資產。(資料圖片)

凍結財產為防止資助危害國家的罪行

法官指，解讀涉案條文時，需考慮《港區國安法》成立的目的。法官同意，保安局的說法，指《港區國安法》中凍結財產的其中一個目的，是要防止相關財產，用作資助違反國安法的罪行。

股東投票權亦屬產權

對於條文中「處理財產」中的「處理」，法官認為應採納一個較廣義的解釋。法官強調，公司股東的投票權亦屬產權，受《基本法》保障。惟法官強調，該權利非絶對，投票權應包括在條文中。若股票因《港區國安法》遭凍結，相關投票權卻未有受限，便不合常理。

若投票權未受限黎可變賣資產

對於黎智英指，是次行使投票權，並不會與凍結財產的原意相違。法官不同意說法，並指去年12月至本年7月間，黎以書面形式處理集團的資產。法官指，該些交易顯示，若黎的投票權未受限，或可變賣公司資產，從而影響日後充公。

黎財雄勢大助涉及罪行嚴重

法官又指，黎被指勾結外國勢力，屬嚴重罪行，黎亦財雄勢大，若要令法庭相信，讓黎行使投票權不會影響其凍結的財產，屬天真的想法。

法官最終認為，國安法就凍結財產條文，包括行使投票權。黎要求批出許可投票的申請，則無限期擱置。

黎的律師爭拗條文不涉投票權

代表黎的律師早前陳詞稱，國安法凍結財產的相關條文，是參照《聯合國（反恐怖主義措施）條例》的凍結恐怖分子財產的條文。律師指，《港區國安法》未有對處理財產作進一步解釋，而反恐條例中提及「處理 (deal with)」財產，不涉及行使公司股票的投票權，因此認為國安法第43條未有禁止行使投票權。

律師又指，黎智英被指為「重光團隊」的主腦，但指控與他持有公司股票無關，而修改行使投票權的範圍，要求在公司進行清盤時可行使投票權，以及投票決定是否可以讓新董事加入。

保安局擔心黎會指使他人控制公司

代表保安局的律師認為禁止黎處理財產，應包括其行使投票權，又指若容許黎行使投票權，他或會指使他人控制公司，並在財政上資助他人從事危害國安的行為。

案件編號：HCMP 956/2021