新冠肺炎．最新｜康怡花園K座9-16室強檢　3800人預約接種疫苗

本港昨天（18日）新增5宗確診個案，全屬輸入個案，包括一名菲律賓抵港外傭，本港累計增至12,158宗。換言之，本港自8月17日錄得一宗本地感染源頭不明個案以來，再無新增本地個案，連續32日本地清零。



而今天的初步確診個案少於5宗。



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新冠肺炎｜16歲男抵英後現病徵 康怡花園K座9-16室要強檢

【23:17】食物及衞生局今晚(18日)公佈，一名居於康怡花園K座（9-16室）的16歲男病人，於9月6日離開香港前往英國，其後於當地出現病徵，患者曾接種兩劑疫苗。當局為審慎起見，將其於潛伏期曾居住的地點納入強制檢測公告。

新冠疫苗｜增1.1萬人打第一針 3200人預約打復必泰 創近月新低

【22:02】新冠疫苗接種計劃推行第205日，本港今天(18日)有1.1萬人接種第一劑疫苗，2.8萬人打第二針，累計近440萬人已接種第一針，佔合資格接種人口的65.3%。另外，今天有3800人預約打針，當中約700人預約打科興疫苗，3200人預約接種復必泰疫苗，創下近四個月以來的新低。



過去24小時共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中一人留院觀察。

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