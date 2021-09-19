新冠肺炎．最新｜港府將更新接種紀錄　讓已打針港人赴英續免隔離

本港周日（1９日）新增3宗確診個案，全屬輸入個案，他們全部都已打齊兩針疫苗，本港累計增至12,161宗。換言之，本港自8月17日錄得一宗本地感染源頭不明個案以來，再無新增本地個案，連續33日本地清零。



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【17:46】食物及衞生局指正着手更新本港疫苗接種紀錄，以配合國際入境規定，包括符合英國政府最新的疫苗紀錄要求。香港現時屬綠色名單，即從香港入境英格蘭，抵步後毋須隔離，但英國政府最新公布，10月4日起更改國際入境規定，英格蘭現行紅、黃、綠三級制只會保留紅色名單。除擁有英國居留權者外，抵英前10日內曾到訪紅色名單地區的人士不可入境。

在修訂制度下，由香港前往英格蘭的人士須在入境前14日或以前，已在認可地區的相關衞生當局完成接種疫苗，方可免除隔離，並要在入境第二日須接受病毒測試，而未完成接種者抵英後須自我隔離10日，並在入境第二日及第八日接受病毒測試。

英國更新入境限制 疫苗紀錄要有出生日期 港府研為針卡加資料

香港政府發言人表示，已知悉英國政府就入境英格蘭的新規定，包括獲認可疫苗接種紀錄須包括出生日期的要求。食物及衞生局正着手處理在疫苗接種紀錄加上出生日期的安排，務求符合英國政府的最新要求。待相關安排落實，將再公布詳情。

【14:15】衞生防護中心公布，本港截至凌晨零時，新增3宗輸入個案，全部者均已打齊兩劑疫苗。

中心表示，正調查一宗外地確診個案，涉及一名16歲男病人，居於鰂魚涌康怡花園K座（9-16室），他於9月6日乘搭航班CX255離開香港前往英國。他曾於9月4日在香港進行檢測，結果呈陰性。他於9月16日出現病徵，同日在英國抽取的樣本結果呈陽性。他7月8日及7月29日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

增3宗輸入個案 患者由菲律賓、卡塔爾抵港 已打齊兩針疫苗

為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

新冠肺炎｜16歲男抵英後現病徵 康怡花園K座9-16室要強檢

【9月18日23:17】食物及衞生局今晚(18日)公佈，一名居於康怡花園K座（9-16室）的16歲男病人，於9月6日離開香港前往英國，其後於當地出現病徵，患者曾接種兩劑疫苗。當局為審慎起見，將其於潛伏期曾居住的地點納入強制檢測公告。

新冠疫苗｜增1.1萬人打第一針 3200人預約打復必泰 創近月新低

【9月18日22:02】新冠疫苗接種計劃推行第205日，本港今天(18日)有1.1萬人接種第一劑疫苗，2.8萬人打第二針，累計近440萬人已接種第一針，佔合資格接種人口的65.3%。另外，今天有3800人預約打針，當中約700人預約打科興疫苗，3200人預約接種復必泰疫苗，創下近四個月以來的新低。



過去24小時共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中一人留院觀察。

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