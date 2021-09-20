新冠肺炎．最新｜增5宗輸入個案　打針即日籌周三起開放予全部人

本港今日（20日）新增5宗確診，全屬輸入個案，其中4人均已打齊兩針疫苗，換言之，本港已連續34日本地清零。

政府亦公布，由星期三（22日）起，21間社區疫苗接種中心將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」，讓他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種疫苗。



食衞局指正着手更新本港疫苗接種紀錄，在接種紀錄加上出生日期，以配合國際入境規定，包括符合英國政府最新的疫苗紀錄要求，予已打針的港人符合入境免隔離條件。當待相關安排落實，將再公布詳情。



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【14:20】衞生防護中心公布，截至9月20日零時零分，本港新增5宗確診個案，至今本港個案累計12,166宗。新增個案全屬輸入個案，其中4人均已打齊兩針疫苗，換言之，本港已連續34日本地清零。

【14:20】政府公布，由星期三（22日）起，21間社區疫苗接種中心將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」，讓他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種疫苗。

發言人表示，「即日籌」的安排自7月29日實施以來運作暢順。在評估實際情況後，決定將「即日籌」安排擴展至所有合資格接種的人士，進一步方便市民接種疫苗。」

在新安排下，只要該21間社區疫苗接種中心尚有剩餘接種名額，市民便可以即場接種疫苗，毋須預約。

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中秋節｜憂船期延誤應節水果要空運 欄商指有款生果加幅高達三成

【08:00】新冠肺炎疫情帶來的連鎖效應，早已蔓延至航運業，香港麥當勞於早前宣布，因船期延誤，將暫停供應脆香雞翼。但受影響的食品當然不止雞翼，明天（21日）就是農曆八月十五中秋節，水果作為應節食品，今年的價格亦無可避免地急升。有油麻地果欄東主透露，今年中秋節的水果，為免受船期延誤影響品質，大部分改為空運到港，其中有一款水晶梨的加價更高達三成。「以前綠色水晶梨，不嬲係船運，幾十年嚟都係船運。今年破天荒喇！幾乎全部用晒飛機到。」

中秋節｜以果籃銷情看哪個行業最好景 果商︰6800元果籃王銷量減

【08:00】明天就是農曆八月十五中秋節，隨著新冠疫情放緩，本港經濟逐步回暖，油麻地果欄上周二（14日）亦人頭湧湧，疫情似乎無阻市民買水果的意欲。不過果欄東主有苦自己知，指從不同行業的購買量及金額，可推斷經營海外物流、又或美容院等受疫情嚴重打擊，間接減少他們中秋節的生意額。

果欄東主亦發現，港人近年更願意購買貴價水果，估計由於港人被困於香港逾一年，只能吃日本水果解「鄉愁」。「香港人衰啲講句，當日本半個鄉下嘛，一年起碼去一兩次，冇得去咁點？食住先。」

此外，亦有位於九龍城的水果店負責人透露，因消費力較強的國內旅客無法到港，店內售6,800元的果籃王，銷量明顯減少，現時銷量最理想為1,000元的中價果籃。他盼望經濟好轉，令市民於中秋節更樂意消費，「希望有人買下生果賞月，生意唔會好似上年咁淡。」

中秋節｜水晶梨非日本主流？晴王提子譯名錯誤？一文揭曉水果秘聞

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