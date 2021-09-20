移民潮｜小一自行交表　報喇沙家長為兩子月花1萬興趣班：抽獎啫

「小一自行分配學位」階段由今日（20日）起至27日開始接受申請，家長可向心儀官津小學遞交申請表。位於九龍城41校網的傳統名校喇沙小學設有90個自行分配學額，約20位家長今早九時前已到校門外排隊等候交表。有家長稱，一直心儀喇沙小學，因學校重視培養學生課外興趣，過往安排兩子學習游泳、劍擊、鋼琴等，每月開支約10,000元。小一適齡人口持續減少，加上受移民潮影響，學額競爭情況或有緩和，不過，不少家長稱，對子女入讀名校機會信心未有大增，「試下先，抽獎嘅啫。」



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家長每月花1萬為二子報讀興趣班

喇沙小學今早9時正式開始收取「小一自行分配學位」報名表，此前已有約20名家長於校門外排隊等候。阮先生今早八時半到喇沙小學為幼子報名。他指，本身有兒子就讀該校，深感學校教育質素良好，故為幼子報讀同一間小學。阮先生稱，因孩子年紀尚小，未有打算為他報讀興趣班或面試班。被問是否有信心入學，他則稱：「能否成功唔係取決於信心，而係取決於概率。」

居於荃灣的包女士育有兩子，她指，大兒子是喇沙小學三年級插班生，希望幼子明年小一可與哥哥升讀同一學校。包女士續指，一直心儀喇沙，「小朋友鐘意多活動。」她指，學校注重培養學生課外興趣，適合大兒子就讀，過往為兩兄弟安排學習游泳、劍擊、鋼琴等，二人興趣班每月支出合共約10,000元。

陳先生笑稱：「都唔會話特登催谷，最緊要小朋友開心。」 （鄭子峰攝）

家長認為移民潮下名校學額競爭持續 「抽獎嘅啫」

鄰近的瑪利諾修院學校（小學部）的交表情況也不惶多讓，學校早上11時開始收表，居於土瓜灣的陳先生提早近兩小時排隊等候。陳先生指，自己是喇沙小學畢業生，過往認識瑪利諾校友，相當認同瑪利諾校風與師資，加上女兒擅長英語及數學，希望為她報讀英文小學。

陳先生表示，女兒多才多藝，過往有安排上跳舞、溜冰、畫畫等興趣班。他笑稱：「都唔會話特登催谷，最緊要小朋友開心。」其女兒是天主教徒，與學校辦學團體宗教信仰相同，在計分辦法準則下可獲加五分，被問移民潮下入讀該校機會會否增加，陳先生仍稱：「試下先，抽獎嘅啫。」他續指：「就算最近多人移民，直資依然多人報。」

育有兩女的蔣女士同樣提早前來為幼女報名。蔣女士稱，姊姊雖正就讀瑪利諾中學部，但並非與該小學同一校址的中學部就讀，幼女亦沒有宗教信仰，在計分制下未能取得相關分數。蔣小姐續說：「住呢度方便啲，其他家長都幾鐘意，就試下啦。」