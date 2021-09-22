精神康復者輸候公屋逾十年　入住共融房屋解困境　中秋願望早上樓

本港房屋問題嚴重，而且租金高昂，一眾面對住屋困難的精神復元人士顯得吃力。扶康會今年推出「樂誼居」共融房屋，將單位出租予單身殘疾人士及一般人士。有精神復元人士申請公屋十多年，但至今仍毫無消息，幸而成功入住「樂誼居」，成為了她的「救生艇」。她形容，當初接到電話一刻如「中六合彩」，「我真係嚇一跳！我到依家都記得個一幕，啲人係咁望住我。」談到中秋願望，除了身體健康，她最渴望盡早上樓。



57歲的少蓮是「樂誼居」的住客之一。她多年前確診患上精神分裂，經常出入醫院，雖然曾入住中途宿舍5年，惟宿舍是中轉性質，不能長住，最終亦要搬走。少蓮說，外面的租金昂貴，故選擇有限，而她曾看過的套房衛生情況更很差。

她說，幸而最終成功申請入住「樂誼居」，更有不少鄰居作伴，有人買了水果會互相分享，相處如家人，「情緒都穩定啲，個心定咗，冇咁徬徨。」

少蓮是「樂誼居」的住客之一，她稱現時有不少鄰居作伴，大家相處如家人。（王潔恩攝）

「仲開心過中咗六合彩！」

48歲的芷盈亦在六月初搬入「樂誼居」，她多年前曾因婚姻問題患上抑鬱症，不單曾經飲酒度日，甚至界手自殘，在最低潮時，亦曾閃過跳樓念頭。

自與前夫分開後，她曾搬回與胞弟同住，惟弟弟在數月前結婚，弟媳搬入後常起磨擦，無奈下只好搬走。然而，本港樓價高企，租金亦難以負擔，即使上網看了不少租盤，但卻難以找到合適單位，「最平嘅劏房都要5000幾蚊（月租）。」雖然她申請公屋十多年，仍然遙遙無期。

後來她經社工轉介申請入住「樂誼居」，惟面試人數眾多，起初她亦很擔心，幸好有天在街上接到成功入住的電話，她頓時喜出望外，「我真係嚇一跳！我到依家都記得個一幕，啲人係咁望住我，以為我精神有問題，其實我仲開心過中咗六合彩！」

入住了數月，芷盈大嘆擁有自己的空間「好開心」，「每個房間有獨立廁所，唔洗再同人爭。」中秋節臨近，她坦言除了「身體健康」外，第二個願望就是盡快上樓。

芷盈在六月初搬入「樂誼居」， 她坦言得悉可入住後， 喜悅如中六合彩。 （王潔恩攝）

設14間套房 可助殘疾人士重投社會

扶康會董事局主席暨「樂誼居」共融房屋先導計劃專責小組成員施家殷表示，「樂誼居」位於西灣河利基大廈，是全港首個推動傷健一家的共融房屋，今年6月已開始啟用。他說，他們將四個單位分間出14間套房，當中4伙出租予單身精神復元人士，10伙出租予社會一般人士。每個單位都有獨立廁所，廚房及客廳共用，租金由3400至4400多元不等，租期最長5年。

施家殷形容，這是最貼近社會生活的居住模式，附近亦有不少商店，與一般的中途宿舍不同，可助殘疾人士重投社會。他說，申請人入住前要先面試，當初曾收到百多個查詢。