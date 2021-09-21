新冠肺炎．最新｜初確診少約5宗　水上樂園中秋節疫下開幕

今日（21日）是中秋節，人月兩團圓，本港昨新增5宗確診，全屬輸入個案，其中4人均已打齊兩針疫苗，換言之，已連續34日本地清零。昨初步確診少於5宗，籌建經年的海洋公園水上樂園今日在疫下開幕，園方料有4,000人入場。

政府亦公布，由明天（22日）起，21間社區疫苗接種中心將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」，予他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種疫苗。



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▼9月20日強制檢測名單▼



強制檢測｜26間幼稚園、小學爆上呼吸道感染上榜 將軍澳佔最多

【00:01】本港26間幼稚園、小學爆發上呼吸道感染，全部被納入強制檢測之列，將軍澳佔最多有三間學校，馬鞍山、鑽石山、九龍塘、大埔等區各有兩間上榜，名單包括北角高主教書院幼稚園部、尚德邨將軍澳循道衛理幼稚園、星河明居鑽石山靈糧幼稚園、將軍澳康盛花園比華利中英文幼稚，以及石塘咀聖公會聖彼得小學三年級和九龍塘畢架山小學就讀二年級等校師生。

受檢人士需最遲在本周三「追月」（22日）日前往採樣，如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周五（23日）或之前交回。

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