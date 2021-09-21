新冠肺炎．最新｜增一宗輸入個案　患者由法國抵港已打齊兩針

今日（21日）是中秋節，人月兩團圓，本港今日新增一宗輸入個案，換言之，已連續35日本地清零。籌建經年的海洋公園水上樂園今日在疫下開幕，園方料有4,000人入場。

政府亦公布，由明天（22日）起，21間社區疫苗接種中心將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」，予他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種疫苗。



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【14:15】衞生防護中心公布，截至凌晨零時，本港新增一宗輸入個案，患者是一名34歲男子，由法國抵港。他於4月及5月已在香港接種兩劑復必泰疫苗，並於8月4日日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。患者沒有病徵。

▼9月20日強制檢測名單▼



新冠疫苗｜輝瑞稱復必泰對5至11歲兒童有效 何栢良：樣本未夠多

【11:31】美國輝瑞藥廠昨日公布一項後期研究，稱復必泰疫苗對5至11歲兒童有效，將尋求美國當局授權使用。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（21日）在電台節目表示，有關數據樣本只有約2,200個兒童，未夠數據可批准該年齡層兒童使用或引入香港，而他認為至少需有數萬人樣本作參考，並觀察心肌炎副作用等風險，否則會有安全隱憂。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，未有足夠樣本數據證明可批准5至11歲兒童打核酸疫苗。（資料圖片)

疫苗抽奬｜推第二個凱滙單位須500萬人打針 達標日延至11月30日

【10:51】信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司（「黃廷方慈善基金」）與華人置業集團宣布，延長第二輪抽獎活動登記日期至2021年11月30日，以鼓勵更多香港市民接種疫苗。若屆時夠500萬市民打針，將推第二個凱滙單位抽獎。

另外，黃廷方慈善基金同時宣布，將捐出200份每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，透過抽獎活動，送予70歲及以上，已接種疫苗的香港居民。

中秋節｜疫情較去年穩定 飲食業受惠生意多五成 月餅銷情增三成

【09:42】今日（21日）農曆八月十五中秋佳節，不少市民都會與家人外出進餐。香港餐務管理協會主席梁振華於港台節目表示，去年中秋節正值第三波疫情，生意受影響；今年疫情已緩和，業界生意普遍較去年增五成，月餅銷情亦多三成。

新冠疫苗｜接種者周三起可憑即日籌打針 疫苗中心：過嚟就打得

【08:54】政府宣布明日（22日）起將疫苗「即日籌」安排，開放予所有合資格打針的市民。有份於將軍澳營運疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡，於港台節目表示，現時每日有約千人於其疫苗中心打針，相信就算有多約百人以「即日籌」方式到場打針，都有足夠能力應付，呼籲市民接種，並笑言「過嚟就得，同事會好開心幫你打針」。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於同一節目表示，部份市民尤其長者不熟悉電腦，難於網上預約，相信「即日籌」有助提高部份人打針意欲。他同意，近日打針人數下跌，「要打嘅都打咗，未打嘅喺心裏有個關口過唔到」。他認為，一旦爆發第五波疫情，政府應考慮限制未接種疫苗者，不得進入部份場所，例如食肆等。

強制檢測｜26間幼稚園、小學爆上呼吸道感染上榜 將軍澳佔最多

【00:01】本港26間幼稚園、小學爆發上呼吸道感染，全部被納入強制檢測之列，將軍澳佔最多有三間學校，馬鞍山、鑽石山、九龍塘、大埔等區各有兩間上榜，名單包括北角高主教書院幼稚園部、尚德邨將軍澳循道衛理幼稚園、星河明居鑽石山靈糧幼稚園、將軍澳康盛花園比華利中英文幼稚，以及石塘咀聖公會聖彼得小學三年級和九龍塘畢架山小學就讀二年級等校師生。

受檢人士需最遲在本周三「追月」（22日）日前往採樣，如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周五（23日）或之前交回。

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