新冠疫情暑假回穩　會展個半月辦25個實體展覽　約130萬人參觀

全球疫情持續，展覽業受到打擊，不過隨著本地轉趨回穩，情況稍見好轉。香港會議展覽中心（管理）有限公司於約一個多月的暑假檔期，在灣仔會展中心舉行25個實體展覽，包括書展、運動消閒、教育主題等，吸引逾129萬名訪客，有別去年同期受疫情影響的「零展覽」紀錄，其中「國際移民及置業博覽」更是繼今年3月後，再於會展續辦。

公司表示，很高興暑假期間出現久違的人流暢旺情景，並積極與國際主辦機構保持緊密聯繫，做好準備以迎接各項活動重臨。



今年7月14日至8月31日期間，共有25個實體展覽於灣仔會展舉行。(香港會議展覽中心（管理）有限公司提供)

7月14日，書展停辧一年再度開鑼



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「國際移民及置業博覽」半年辦兩次

香港會議展覽中心（管理）有限公司公布，於今年7月14日至8月31日期間，順利舉行了25個實體展覽。公司指，去年同期因新冠肺炎第三波疫情的影響，原定去年暑假檔期於會議展覽中心舉行的所有經常性公眾展覽被迫取消或延期，對展覽業造成一定的影響。隨着本港疫情放緩，及會展管理公司加強實施嚴格的防疫措施，令主辦機構重拾舉辦實體展覽的信心，亦讓參展商和訪客安心參加。於暑假短短的個半月期間，成功舉辦了25個實體展覽，接待超過129萬名訪客。

25個實體展覽包括17個本地公眾展覽、7個公眾及商貿展覽及1個商貿展覽，主題涵蓋書展、運動消閒、動漫、美食、教育、家電、嬰兒用品、婚禮用品、美酒、珠寶等，而其中「國際移民及置業博覽」更是於今年3月首次於會展中心舉行的新展覽，並在8月份再度舉辦。

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會展管理公司董事總經理梅李玉霞指，公司採取了一系列嚴謹的防疫措施，並引入新科技提升效率，同時與主辦機構保持緊密溝通，「很高興暑假期間令多個本地消費展覽都成功地舉行，且出現久違了的人流暢旺情景。」她又指，一直積極與國際主辦機構保持緊密聯繫，做好一切準備以迎接各項活動的重臨，為香港的經濟發揮動力。