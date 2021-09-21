中秋節．直播｜市民外出慶佳節　觀塘海濱賞巨月　維園愈夜愈人多

今日（21 日）是中秋節，傳統佳節不少市民晚飯過後，都會外出賞月。不過，今晚天氣不似預期，天文台預測，晚上大致多雲，亦會有幾陣驟雨及雷暴，市民或只能在雲隙間看到明月。然而，有不少市民無懼陰天，在今年其中一個中秋「打卡」熱點觀塘海濱，欣賞15米高超巨型發光月亮，晚上7時已經吸引了不少市民另類「賞月」，至於傳統賞月勝地維園中央草坪，入夜後也愈來愈多人。《香港01》現場直播。



不少市民在今年其中一個中秋「打卡」熱點觀塘海濱，欣賞15米高超巨型發光月亮。（梁鵬威攝）

▼9.21中秋節 觀塘海傍逼滿賞月市民▼



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中秋佳節下午天氣不似預期，天文台雖預測，晚上大致多雲，亦會有幾陣驟雨及雷暴，但仍有不少市民到觀塘海濱另類「賞月」，觀賞高達15米超巨型發光月亮。現場亦有過百隻發光巨型白兔，引來不少市民「打卡」。為了應節，大部分市民都帶備燈籠、螢光棒等必備應節玩具。

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