新冠肺炎．最新｜一老翁死前14日內曾到打疫苗　6青少年疑心肌炎

衞生防護中心今日（22日）公佈一宗輸入個案，55歲無病徵菲傭，9月20日抵港即確診，她於菲律賓已接種兩劑復必泰疫苗，化驗證實帶有L452R變種病毒，另外，今日初步確診少於五宗。



今日（22日）是中秋「追月」日，本港昨新增一宗輸入個案，換言之，已連續35日本地清零。昨初步確診約5宗。政府早前公布，21間社區疫苗接種中心由今日起，將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」，予他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心打針。



港府新冠疫苗外展隊亦將於明天至周六（23日至25日），一連三日於石籬社區會堂提供接種服務。根據政府新聞處發放的圖片，傳單上列明參與是次「葵青區長者新冠疫苗接種鼓勵計劃」、接種科興疫苗的60歲或以上葵青區居民，打一針可換領200元超市禮券，派完即止。



▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎｜各大打針送禮活動截止在即 快查重要資訊 最後衝刺

疫苗抽奬｜推第二個凱滙單位須500萬人打針 達標日延至11月30日

疫苗抽獎｜李嘉誠基金會2000萬禮券 得獎名單揭盅 即對有無中獎

疫苗抽獎｜機管局送5萬張機票 周四10時起登記 一文睇清點參加

疫苗抽獎｜凱滙一房單位得獎者揭盅 35歲廚師收樓一刻片段曝光

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入銀行公會10萬元免找數大抽獎

疫苗抽獎｜建造業議會推工友限定大抽獎 頭獎30萬元簽賬額

新冠疫苗｜六少年打復必泰後疑心肌炎 專家已建議只打一針減風險

【17:00】本港專家早前建議，青少年接種復必泰疫苗時只打一針，減低心肌炎風險。衞生署公佈，過去一星期再接獲六宗青少年注射復必泰疫苗後懷疑心肌炎或心包炎報告，他們打針後一至三日出現胸痛，情況穩定，但未有交代六人是打第一或第二針後出事，《香港01》已向衞生署查詢，暫未回覆。



另外，增一宗84歲老翁死前14日內曾接種疫苗，但未有臨床證據顯示與疫苗有關。

【16:34】食物及衞生局公布疫苗接種監測數據，上周衞生署共接獲115宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中六宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，他們為兩名分別13歲和15歲少年、兩名14歲少年，以及兩名分別12歲和13歲少女，他們在接種復必泰疫苗後一至三天內出現胸痛，情況穩定。

衞生署接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名84歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。醫院管理局則沒有收到相關呈報。

當局指新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結19宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外六宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

▼9.22 首日即日籌擴至所有合資格人士▼



+ 10

來港易｜重啟一周日均262內地人入境 較去年同期升23%

【16:02】「來港易」恢復一周，有逾1,800名內地客訪港，較去年同期升23%，而89%人都從深圳灣口岸入境。然而，「來港易」計劃每日設2,000個名額，但日均只有262名內地人使用，尚餘大量名額。

新冠肺炎｜今增一宗輸入 再有菲傭抵港確診 在菲已打兩針復必泰

【15:05】衞生防護中心今日（22日）公布一宗輸入個案，55歲無病徵外傭，9月20日由菲律賓抵港即確診，她於菲律賓已接種兩劑復必泰疫苗，化驗證實帶有L452R變種病毒，另外，今日初步確診少於5宗。

▼9.21中秋節 觀塘海傍逼滿賞月市民▼



+ 21

▼9.21中秋節 維園現賞月賞花燈人潮▼



+ 8

新冠疫苗｜首日即日籌擴至所有合資格人士 學生盼可參與課外活動

【14:01】新冠疫苗接種計劃現正展開，政府今日（22日）將「即日籌」擴展至所有合資格接種疫苗人士。位於黃大仙彩虹道羽毛球中心的疫苗種中心，今早有少數人取即日籌打針，現場所見，即使一早領取即日籌，不代表可以即刻打針，要視乎甚麼時段有餘額才可以打針，有市民大約一個多小時後離開中心。

中秋節｜食肆生意3.6億達疫前9成 黃家和倡放寬限聚：可旺到聖誕

【10:18】今年中秋節遇上本地疫情有所放緩，大批市民外出慶節。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（22日）在電台節目表示，食肆生意明顯改善，業界在中秋節營業額預料已達3.6億元，是2018年、即反修例運動及疫情前的90%，生意相當理想，他又指，C、D類食肆受惠於相對寬鬆限聚令，生意增長幅度較大。



他預料，在消費券帶動下會持續有好兆頭，市道暢旺氣氛能持續至聖誕節和除夕旺季，加上餐飲業從業員疫苗接種率持續上升，更多食肆將可升級至C和D類，建議政府取消C類食肆營業時間限制，以及D類的人數上限，形容疫情緩和疫苗接種率上升後：「好有條件放寬限聚。」

強制檢測｜4校爆流感上榜 漢基國際學校小一師生最遲周四檢測

【00:01】衞生及食物局昨晚(21日)發出強制檢測公告，本港4間幼稚園小學爆發上呼吸道感染，全部被納入強制檢測範圍，包括西九龍香港靈糧堂秀德幼稚園暨幼兒園與其位於同層的分校 、將軍澳保良局方王換娣幼稚園 、以及寶馬山漢基國際學校小學部一年級師生。保良局方王換娣幼稚園更是繼今年5月後，再次爆發個案。



受檢人士需最遲在本周四（23日）日前往採樣，如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周六（25日）或之前交回。

▼9.21海洋公園舉行水上樂園開幕首日▼



+ 8

▼9.20海洋公園舉行水上樂園開幕儀式▼



+ 7

昨日總覽：新冠肺炎．9.21｜中秋節增1輸入個案 葵青長者打針可獲超市禮券

新冠疫苗｜中秋節打首劑人數再創近月新低 周三起可免預約打針

新冠疫苗｜接種者周三起可憑即日籌打針 疫苗中心：過嚟就打得

政府新招谷針 葵青區年滿60歲長者打第一針可獲200元超市禮券

新冠肺炎｜增1輸入個案 法國回港男帶變種病毒 本地清零35日

新冠肺炎｜兩中學申全校全日面授 屯門可藝9.27率先上足8小時課

新冠疫苗｜輝瑞稱復必泰對5至11歲兒童有效 何栢良：樣本未夠多

海洋公園水上樂園開幕 市民戴口罩瀡滑梯濕晒：帶咗10個入場

中秋節｜市民觀塘海濱逼爆賞巨月 維園看燈飾 最想疫情快快消去

中秋節｜疫情較去年穩定 飲食業受惠生意多五成 月餅銷情增三成

中秋節｜晚市訂檯爆滿 餐飲業料生意按年升兩成半 外賣同受惠

業貸款｜港府延長申請期至明年4月底 推出4個多月共批出21億元

▼9.19大澳水鄉花燈節亮燈▼



+ 6

昨日總覽：



強制檢測｜4校爆流感上榜 漢基國際學校小一師生最遲周四檢測

新冠疫苗｜輝瑞稱復必泰對5至11歲兒童有效 何栢良：樣本未夠多

疫苗抽奬｜推第二個凱滙單位須500萬人打針 達標日延至11月30日

中秋節｜疫情較去年穩定 飲食業受惠生意多五成 月餅銷情增三成

新冠疫苗｜接種者周三起可憑即日籌打針 疫苗中心：過嚟就打得

強制檢測｜26間幼稚園、小學爆上呼吸道感染上榜 將軍澳佔最多