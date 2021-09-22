新冠肺炎．最新｜黃大仙祠花燈廟會逼爆已截龍　市民撲空感失望

衞生防護中心今日（22日）公佈一宗輸入個案，55歲無病徵菲傭，9月20日抵港即確診，她於菲律賓已接種兩劑復必泰疫苗，化驗證實帶有L452R變種病毒，另外，今日初步確診少於五宗。



今日（22日）是中秋「追月」日，本港昨新增一宗輸入個案，換言之，已連續35日本地清零。昨初步確診約5宗。政府早前公布，21間社區疫苗接種中心由今日起，將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」，予他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心打針。



港府新冠疫苗外展隊亦將於明天至周六（23日至25日），一連三日於石籬社區會堂提供接種服務。根據政府新聞處發放的圖片，傳單上列明參與是次「葵青區長者新冠疫苗接種鼓勵計劃」、接種科興疫苗的60歲或以上葵青區居民，打一針可換領200元超市禮券，派完即止。



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9月23日中秋節追月夜，黃大仙祠「一百周年紀慶花燈廟會」逼爆，提早在晚上7時半截龍。（陳淑霞攝）

【20:16】今晚是中秋節「追月夜」，黃大仙祠舉行的「一百周年紀慶花燈廟會」逼爆，廟方在晚上7時半公告，由於人流眾多，已經於晚上7時半截龍，工作人員在入口重複「唔需要喺度等候，唔會入得」。門外大批市民撲空，面露失望表情。

【19:23】政府今日將「即日籌」安排擴展至所有合資格接種疫苗人士，公務員事務局局長聶德權傍晚在電台節目表，截至下午4時半，有930人用「即日籌」打針。

聶德權又承認，接種數字已到樽頸位，如長者擔心身體不適合接種，很難「叫得郁」，因此會透過地區一站式講座，鼓勵長者接種，同時爭取本月在兩間公立醫院設置注射站，為覆診的長者接種。

水上樂園市民不爽早半日離場 籲送防水口罩：帶10個口罩都唔夠

【17:14】海洋公園水上樂園於昨日（21日）正式開幕，今日（22日）是中秋節翌日公眾假期，不少市民均選擇到樂園消暑遊樂。不過有市民提早離場，表示對水上樂園的安排感到不滿，指場地面積太小，入場人數過多，需不斷更換口罩，更稱有遊客索性不佩戴口罩。「一上水就濕，成日不停換口罩，帶咗10個口罩都唔夠。」



亦有市民下午近3時才進場，僅有約4小時在場內玩樂，因為他聽聞有遊客於池內便溺，而每項設施均大排長龍，包括洗手間及儲物櫃，因此幾經考慮下才決定進場，並放棄攜帶嬰兒車。「嚇到我哋爭啲想唔嚟。不過算啦，無謂浪費啲錢，都畀咗錢嚟半日先啦。」

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新冠疫苗｜六少年打復必泰後疑心肌炎 專家已建議只打一針減風險

【16:34】食物及衞生局公布疫苗接種監測數據，上周衞生署共接獲115宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中六宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，他們為兩名分別13歲和15歲少年、兩名14歲少年，以及兩名分別12歲和13歲少女，他們在接種復必泰疫苗後一至三天內出現胸痛，情況穩定。

衞生署接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名84歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。醫院管理局則沒有收到相關呈報。

當局指新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結19宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外六宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

來港易｜重啟一周日均262內地人入境 較去年同期升23%

【16:02】「來港易」恢復一周，有逾1,800名內地客訪港，較去年同期升23%，而89%人都從深圳灣口岸入境。然而，「來港易」計劃每日設2,000個名額，但日均只有262名內地人使用，即只及上限13%，尚餘大量名額。

▼9.22 首日即日籌擴至所有合資格人士▼



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來港易｜重啟一周日均262內地人入境 較去年同期升23%

【16:02】「來港易」恢復一周，有逾1,800名內地客訪港，較去年同期升23%，而89%人都從深圳灣口岸入境。然而，「來港易」計劃每日設2,000個名額，但日均只有262名內地人使用，尚餘大量名額。

新冠肺炎｜今增一宗輸入 再有菲傭抵港確診 在菲已打兩針復必泰

【15:05】衞生防護中心今日（22日）公布一宗輸入個案，55歲無病徵外傭，9月20日由菲律賓抵港即確診，她於菲律賓已接種兩劑復必泰疫苗，化驗證實帶有L452R變種病毒，另外，今日初步確診少於5宗。

▼9.21中秋節 觀塘海傍逼滿賞月市民▼



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▼9.21中秋節 維園現賞月賞花燈人潮▼



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新冠疫苗｜首日即日籌擴至所有合資格人士 學生盼可參與課外活動

【14:01】新冠疫苗接種計劃現正展開，政府今日（22日）將「即日籌」擴展至所有合資格接種疫苗人士。位於黃大仙彩虹道羽毛球中心的疫苗種中心，今早有少數人取即日籌打針，現場所見，即使一早領取即日籌，不代表可以即刻打針，要視乎甚麼時段有餘額才可以打針，有市民大約一個多小時後離開中心。

中秋節｜食肆生意3.6億達疫前9成 黃家和倡放寬限聚：可旺到聖誕

【10:18】今年中秋節遇上本地疫情有所放緩，大批市民外出慶節。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（22日）在電台節目表示，食肆生意明顯改善，業界在中秋節營業額預料已達3.6億元，是2018年、即反修例運動及疫情前的90%，生意相當理想，他又指，C、D類食肆受惠於相對寬鬆限聚令，生意增長幅度較大。



他預料，在消費券帶動下會持續有好兆頭，市道暢旺氣氛能持續至聖誕節和除夕旺季，加上餐飲業從業員疫苗接種率持續上升，更多食肆將可升級至C和D類，建議政府取消C類食肆營業時間限制，以及D類的人數上限，形容疫情緩和疫苗接種率上升後：「好有條件放寬限聚。」

強制檢測｜4校爆流感上榜 漢基國際學校小一師生最遲周四檢測

【00:01】衞生及食物局昨晚(21日)發出強制檢測公告，本港4間幼稚園小學爆發上呼吸道感染，全部被納入強制檢測範圍，包括西九龍香港靈糧堂秀德幼稚園暨幼兒園與其位於同層的分校 、將軍澳保良局方王換娣幼稚園 、以及寶馬山漢基國際學校小學部一年級師生。保良局方王換娣幼稚園更是繼今年5月後，再次爆發個案。



受檢人士需最遲在本周四（23日）日前往採樣，如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周六（25日）或之前交回。

▼9.21海洋公園舉行水上樂園開幕首日▼



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▼9.20海洋公園舉行水上樂園開幕儀式▼



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昨日總覽：新冠肺炎．9.21｜中秋節增1輸入個案 葵青長者打針可獲超市禮券

新冠疫苗｜中秋節打首劑人數再創近月新低 周三起可免預約打針

新冠疫苗｜接種者周三起可憑即日籌打針 疫苗中心：過嚟就打得

政府新招谷針 葵青區年滿60歲長者打第一針可獲200元超市禮券

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