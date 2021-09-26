小意外致大創傷 傷脊髓神經致手部失功能 醫生：行路忌玩手機

日常生活小意外，隨時引致重大創傷。一名保安員巡樓時「差錯腳」，由兩、三級樓梯高度向前仆落地，因頸向後拗傷及脊髓神經受傷，致失去手部功能，連穿衣扣鈕都做不到。不少長者有頸椎退化問題，跌倒時頸向後拗，增加脊髓神經受傷風險，嚴重可致永久傷殘。市民平日行路或行樓梯要小心，如切勿邊行邊玩手機。

撰文: 香港大學矯形及創傷外科學系臨床副教授林楚賢



該名68歲男保安員巡樓落樓梯時，不小心「差錯腳」，由兩、三級樓梯高度向前仆，額頭撞落地，頸向後拗一拗。他本身已有頸椎退化，引致椎間盤突出、骨刺及韌帶增生；頸椎中間脊髓神經經過的地方，較正常狹窄，形成頸椎椎管狹窄。當他跌倒頸向後拗時，令原來脊髓神經經過的地方進一步收窄，因而壓傷神經。被壓傷的位置正是脊髓神經中央部分。

傷脊髓神經影響手部功能無法拿起筷子

由於脊髓神經中央部分主要控制手部活動，意外導致該保安員手部活動能力嚴重受損，日常生活自理都有困難，如不能拿起筷子、梳洗、穿衣扣鈕、開門及洗澡等。雖然下肢肌肉力量較好，但本體感覺功能也受損，不能準確掌握腳部的位置。站立及行路要用助行架或別人手攙扶，平衡力較差而容易跌倒，亦出現神經痛和肌肉痙攣問題。該保安員以往是獨居，創傷後必須要人照顧起居飲食。

有時當我們滑倒身體會向後跌，頸部也可能會向後擺動，若頸椎退化嚴重，也增加脊髓神經受傷風險。60歲以上病人復原機會較低，有些人創傷屬於永久性，有些人傷勢會好轉，但大部份傷者都無法完全康復。

手腳麻痺行動「論盡」應求醫

不少長者有頸椎退化，日常生活要特別小心，忌邊行路邊玩手機、行路時要留意地面是否濕滑或凹凸不平， 並要留意家居安全，盡量避免爬上爬下，保持地方整齊及光線充足，以免跌倒。

市民若有頸椎退化引致脊髓神經受壓跡象，如手腳麻痺或欠靈活，書寫揸筷子及行路感到「論盡」，應及早向骨科醫生求醫。醫生會詳細評估病人臨床症狀，有需要時會進行磁力共振檢查及考慮手術為神經減壓，降低神經功能轉差和一旦跌倒而傷及脊髓神經的風險。物理治療師或職業治療師亦可提供防跌訓練，評估跌倒風險。

服用咳水後易疲累增失去平衡跌倒風險

不少長者因有長期病患，用藥越來越多，藥物之間可能有相互作用；有些長者有少許咳嗽，便隨便服用咳水，咳水中的成份也可令人容易疲累，失去平衡力而容易跌倒。日常服藥要遵從醫生指示，減少受藥物影響的風險。

長者注意家居安全保持地方整齊，有助預防跌倒受傷。(資料圖片)

香港大學矯形及創傷外科學系現正進行脊髓損傷病人及照顧者，對功能復原期望的優先次序，及現有社區復康服務意見調查，希望能夠使臨床醫護及研究人員，對脊髓損傷病人及照顧者的意見有更佳了解。調查由今年9月1日至12月31日進行，脊髓損傷病人及照顧者可以用下列連結或掃描二維碼參與調查：https://hku.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3aaGv6mpzpzL1C6

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