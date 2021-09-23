新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　葵青長者打針可獲超市禮券

本港連續30多日本地零確診，昨日（22日）錄得一宗輸入個案，累計增至12,168宗。初步確診個案少過5宗。



港府力推長者新冠疫苗接種率，公務員事務局局長聶德權昨日稱，本月內會在兩間公立醫院設立疫苗注射站，為覆診長者即場打針。消息稱，兩間醫院選址為伊利沙伯醫院及屯門醫院。政府新冠疫苗外展隊將於今（23日）起至星期六（25日），每日上午10時至下午6時於石籬社區會堂提供新冠疫苗接種服務，讓街坊尤其是長者即場接種科興疫苗，年滿60歲的葵青長者到場接種後可獲200元超市禮券。



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