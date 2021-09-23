新冠肺炎．最新｜增2輸入　女子抵英確診　尖咀晉逸精品酒店強檢

衞生防護中心今日（23日）公佈2宗輸入個案，患者分別由肯亞及巴基斯坦、肯亞抵港，均已接種兩劑科興疫苗。另外，一名52歲女子。於9月11日乘搭航班CX255離開香港前往英國，於9月13日在英國抽取的樣本結果呈陽性，沒有出現病徵。她曾於內地接種兩劑科興疫苗。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的尖沙咀晉逸精品酒店會被納入強制檢測公告。



本港連續30多日本地零確診，昨日（22日）錄得一宗輸入個案，累計增至12,168宗。初步確診個案少過5宗。



港府力推長者新冠疫苗接種率，公務員事務局局長聶德權昨日稱，本月內會在兩間公立醫院設立疫苗注射站，為覆診長者即場打針。消息稱，兩間醫院選址為伊利沙伯醫院及屯門醫院。政府新冠疫苗外展隊將於今（23日）起至星期六（25日），每日上午10時至下午6時於石籬社區會堂提供新冠疫苗接種服務，讓街坊尤其是長者即場接種科興疫苗，年滿60歲的葵青長者到場接種後可獲200元超市禮券。



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長者石籬會堂打針可獲200元禮券 90歲糖尿病老翁：人窮所以需要

【12:28】新冠肺炎疫情平穩，惟長者接種率始終不理想。政府新冠疫苗外展隊於今日（23日）至周六在石籬會堂接種中心為葵青區的居民接種疫苗，若是當區滿60歲的長者只要接種一針疫苗，便可以獲發200元超市禮券。

新冠疫苗｜政府擬再增第3個注射站 消息：瑪麗醫院可打復必泰

【12:08】本港長者接種疫苗比率偏低，70歲或以上接種率仍不足30%，負責計劃的公務員事務局局長聶德權昨（22日）透露，當局將再出新招，爭取本月內在2間公立醫院設置注射站，供覆診長者即場打針，據了解，兩間醫院選址為屯門醫院及伊利沙伯醫院。



今（23日）再有消息指，當局擬在瑪麗醫院再增設一個注射站，三間醫院都會提供復必泰疫苗接種，涉及的醫護開支由公務員事務局負責，換言之，最快下周港、九、新界均有公立醫院提供疫苗接種服務。

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▼9.22 首日即日籌擴至所有合資格人士▼



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昨日總覽：新冠肺炎．9.22｜千人即日籌打疫苗 兩公立醫院將設接種中心

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