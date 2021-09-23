海洋公園水上樂園啟用　何栢良：玩家無戴口罩　空氣傳聞風險大

美國輝瑞藥廠日前表示，經臨床測試後，復必泰疫苗對5至11歲兒童安全，並能產生高水平抗體。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（23日）在電台節目中指，相關數據未在科學期刊發表，且樣本只有2,200個兒童，直言現階般未有足夠數據批准本港5至11歲兒童注射。

另外，海洋公園水上樂園日前開幕，要求玩家使用設施之間，須戴上口罩。何栢良指，若玩家沒有佩戴口罩，病毒經空氣傳染的風險較大，倘室內有感染人士，便會構成傳播風險。



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何栢良表示，輝瑞藥廠的相關數據未在科學期刊發表，且樣本只有2,200個兒童，安排數據有局限。他解釋，不少人關注青少年接種復必泰後出現心肌炎風險，惟現時只得2,000多人的數據，直言現階般未有足夠數據批准本港5至11歲兒童注射。

何栢良又指，根據輝瑞藥廠的研究，5至11歲兒童接種後，其中和抗體水平與16至25歲相若，但當中並無公佈疫苗的預防成效，但根據世界衛生組織其中一個重要審批疫苗的標準，並非只在乎抗體水平。

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水上樂園池水氯氣消毒 傳播風險較低

此外，海洋公園水上樂園日前開幕，水上樂園規定，入場者由一個設施到另一個設施需要戴上口罩。

被問及是否有傳播風險，何栢良說，水上樂園參照了現行游泳池安排，並設有人數限制。不過，若玩家沒有佩戴口罩，病毒經空氣傳染的風險較大，倘室內有感染人士，便會構成傳播風險。然而，水上樂園部份場地位處室外，若空氣流通，即使無戴口罩，風險亦會較低。

至於水的傳播風險，何栢良稱泳池水會加入氯氣消毒，發生傳播的風險應較低，而且池水量多，有稀釋作用，即使有人確診，水的污染病毒量理應較少。不過他表示，口罩若被弄濕，預防病毒的成效都會大幅下降，故應作更換。

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