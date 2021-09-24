市建局倡五節點為油旺大變身　設水道公園、活化果欄　增建首置盤

市建局在2017年開始展開油麻地、旺角地區規劃研究，至今已有4年，左右九龍鬧市核心地段重建發展策略的研究結果終於出爐。

市建局最新向立法會提交文件，交代市建局的油旺重建規劃研究結果和建議報告。文件建議，在面積212公頃的範圍內，分5大發展節點，包括在花墟徑附近興建大型水道公園；活化油麻地果欄成旅遊景點，興建多層大廈重置現時果欄的批發作業；活化旺角街市成為特色市集，整合周邊小販攤檔及提供1.8公頃的休憩用地等。

報告又建議，日後街區經整合後，市建局可尋找合適地盤，以「港人首次置業」形式興建資助房屋。



市建局在2017年5月開展了油旺研究，透過探討如何提升油旺兩區目前土地使用效益及重建潛力。（資料圖片）

至2047年 料八成樓宇樓齡將逾70年

研究發現，在研究範圍內的3,350幢樓宇中，約65%樓齡超過50年，其中47%的樓宇狀況為「欠佳」、「失修」和「明顯失修」，更有37%為三無大廈。研究預料，直至2047年，約 80%的樓宇樓齡將逾70年，料新建住宅單位的數量將遠遠落後於現有樓宇的大規模老化。

然而，研究範圍的重建步伐緩慢，研究指在過去20年，當局只簽發了53份入伙紙，超過 800 幢樓宇無重建潛力或其重建潛力為負數。

旺角變「動力商貿區」 大角咀逐步淘汰傳統工業用途

市建局將整個研究區會劃成不同「市區更新潛力地區」，將不同「地方營造」主題加入旺角、大角咀、油麻地。

當中旺角會變身成「動力商貿區」 ，建議將旺角東發展為「步行娛樂和購物目的地」，而旺角西則會強化亞皆老街沿線的商業或零售用途；至於大角咀則會成為「綠悠社區」，建議逐步淘汰傳統工業用途，推動綜合社區發展和綠化空間。

而油麻地則建議打造成「歷史文化生活區」，包括豐富油麻地北的歷史文化特色 ，而油麻地南則會作為西九龍新發展的延伸，提供商業和混合式用途。

研究提出的五個發展節點，包括「旺角東水渠道城市水道」、「旺角東亞皆老街商貿／聯繫樞紐」、「旺角西旺角街市更新活化」、「油麻地北油麻地果欄」，以及「油麻地南西九龍門戶綜合發展」。（立法會文件）

花墟徑水渠改建水道 建大型水道公園

在上述「市區更新潛力地區 」主題框架下，研究提出5大發展節點。報告建議，將現時位於花墟徑的水渠改建成水道。日後會興建大型水道公園，同時改建界限街遊樂場，及於界限街興建新的政府綜合大樓，配合活化花墟道及太子道西的唐樓保育，提供一個消閒康樂場所。

報告建議，這條水道將會由太子道西延伸至彌敦道，水道兩邊均建有商業和住宅發展，包括高層建築和低層精品商業街。

研究建議，將油麻地果欄活化成為旅遊景點，日後會在巧翔街舉建大層大廈，以重置現時果欄的批 發作業。（資料圖片）

重置果欄水果批發作業 現有建築群變水果零售或旅遊用途

此外，油麻地果欄亦成為另一發展節點。研究建議，把果欄活化成為旅遊景點，果欄毗鄰巧翔街用地，將興建一幢多層商業大廈，用作水果批發市場，重置現時果欄的批發作業。

至於現時果欄的建築群，則將保留作水果零售和其他與旅遊用途。而在果欄以南的土地，則用作興建新的精品酒店、休憩空間和藝術及文化用途。

研究建議，鄰近朗豪坊的旺角街市將成為新景點，在特色市集大堂內整合周邊的小販攤檔，並加入餐飲和零售。（資料圖片）

旺角東建大型露天廣場 旺角街市變市集

另一發展節點，則建議在旺角東的門戶位置建立一個綜合性混合發展，並在該項目入口處、面對亞皆老街位置興建一個大型露天廣場。該發展日後會連接通菜街和花園街、旺角道天橋系統及旺角東和旺角港鐵站。

此外，研究亦建議活化鄰近朗豪坊的旺角街市，並建設成特色市集，在大堂內整合周邊的小販攤檔，並加入餐飲和零售。平台的頂部將提供一個呈波浪形的大型休憩用地，佔地約1.8公頃，並混合發展住宅和商業，體現「園中市集」。

油麻地南建商廈住宅酒店 延伸西九龍和尖沙咀

最後一個節點，則位於西九龍站及柯士甸站旁，研究建議提供高端甲級寫字樓、零售商業、酒店、文化藝術及住宅等混合用途，並提供一系列大型的休憩用地。報告指出，這項新地標發展項目將是西九龍和尖沙咀的延伸。